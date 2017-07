Robaron en el nuevo cuartel de los Bomberos Voluntarios de Recreo

El lamentable episodio se produjo el sábado por la tarde, cuando al menos tres sujetos ingresaron en las instalaciones del nuevo cuartel de los Bomberos Voluntarios de Recreo ubicado en la zona norte, y se llevaron elementos de la instalación eléctrica y herramientas que pertenecían al electricista que realizaba los trabajos en el lugar.

“Se acercaron al cuartel tres muchachos en bicicleta y rompieron el candado”, relató desde el móvil de FM POWER MAX el Jefe del Cuartel de Bomberos de Recreo Jorge Abadía. Y detalló que una vez adentro, “cargaron dos bolsos grandes, donde nos llevaron unos 60 metros de caño plástico de PVC para la instalación de luz, todas las cajas que había para instalar en las paredes, conectores de caños, pegamento, prolongador de 20 metros, y una escalera nueva que había comprado el electricista”.

Una vez que se habían alzado con un importante botín, “abrieron el portón de atrás, y salieron por atrás con las tres bicicletas, dos con bolsos y uno con la escalera al hombro”, contó Abadía.

Por último, el jefe del cuerpo de bomberos, aseguró que “estamos tratando de identificar a las personas, hay vecinos que los vieron el domingo a la tarde merodeando el lugar nuevamente, se ve que de muy lejos no son”.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 16.

Un golpe a una entidad que trabaja por la comunidad

Lo triste de la situación, es que el robo fue contra una entidad compuesta por bomberos voluntarios que realizan su labor de manera desinteresada, muchas veces arriesgando su propia vida para colaborar con la ciudadanía.

Es por eso que Abadía sostuvo que “lo que nosotros estamos haciendo es para la comunidad no es para nosotros. Este tipo de gente que comete estos hechos no es consciente de esas cosas, no tiene consciencia de lo que está, solamente buscan un lugar de donde llevarse algo”.

fuente y foto: www.fmpowermax.com.ar