Roban la única ambulancia de los bomberos de Cabimas

Cabimas.- La única ambulancia con la que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Cabimas y Simón Bolívar fue robada la noche del domingo a punta de pistola.

Según indicaron efectivos bomberiles, unos sujetos llamaron por una emergencia la noche de este domingo en Cabimas. Al llegar al sitio, abordaron la unidad, apuntando al equipo de rescate, que no recibió ningún tipo de ataque.

La unidad es una Toyota Land Cruiser 2016, placas 60035, adquirida hace tres meses. Es la única ambulancia de un ente público en funcionamiento con que cuenta el municipio, y la comparte el cuerpo de bomberos con la entidad bolivarense.

Alessandro Galatiotto, comandante del equipo bomberil, no ofreció detalles del hecho este lunes, “pero se encuentra haciendo los trámites necesarios para dar con el paradero del vehículo”, expresó un funcionario de guardia, quien explicó que no estaba autorizado para brindar detalles del hecho. No se ha dado a conocer el sitio del suceso. “Recibimos esa orden de no informar más allá de lo que ya se sabe”, agregó el bombero.

Se espera que en las próximas horas brinden declaraciones oficiales y se informe más sobre lo sucedido.

“Esta es la única ambulancia que tenemos acá, es de vital importancia que aparezca. Aquí nos perjudicamos todos”, indicó el oficial.

Los bomberos han puesto a disposición el número 0264-3712570 para que las personas informen si conocen sobre la ubicación o datos que puedan llevar a la recuperación del imprescindible vehículo.

fuente y foto: elpitazo.com