Rivadavia tendrá otra vez un camión de bomberos

Mendoza.- A comienzos de agosto y mientras combatía el fuego en un campo en las afueras de la ciudad, el camión de los bomberos municipales de Rivadavia fue alcanzado por las llamas y quedó fuera de servicio, prácticamente destruido.

La pérdida resultó un golpe duro para el cuartel de bomberos, que sin recursos para comprar una nueva unidad tuvo que reemplazar el vehículo perdido con un camión regador del municipio, al que se le adaptaron mangueras y lanzas contra incendio.

Pero ahora, cuatro meses después de aquel siniestro, la comuna logró sumar una autobomba gracias a la donación de una empresa constructora.

“Ojeda es una empresa que ha trabajado mucho con la comuna, que está realizando distintas obras, entre ellas una muy importante de cloacas que beneficiará a unas mil familias, y que decidió donar un camión de bomberos al cuartel municipal”, comentó el intendente Miguel Ronco.

En Rivadavia, los bomberos son municipales y así funciona el cuartel desde hace más 40 años. Hay tres efectivos por turno y hasta la tarde del 8 de agosto contaban con una moderna autobomba Iveco comprada en 2004.

Ese lunes, una llamada al cuartel alertó sobre un incendio en terrenos de la finca Nicito, al noroeste de la ciudad. Hasta allí viajó la autobomba y en medio del combate al fuego, un cambio en la dirección del viento avivó las llamas, que crecieron más de 3 metros y alcanzaron al camión:.

Por fortuna no hubo heridos graves, pero lo insólito de aquel incidente fue que la autobomba no tenía al día su seguro contra incendio, por lo que la comuna no logró recuperar el valor del camión, uno de los más modernos de la provincia.

Así las cosas y teniendo en cuenta que según datos de Defensa Civil los bomberos de Rivadavia acuden en promedio a tres incendios forestales por día, cuatro accidentes viales al mes y entre una y dos viviendas afectadas por el fuego, se volvió imprescindible un plan para reemplazar la autobomba: “Especialmente porque el cuartel más cercano está en Junín, a unos 15 kilómetros de distancia”, agregan en la comuna.

En ese contexto, la Municipalidad adaptó un camión regador, con tanque de 8.000 litros de capacidad, para trabajar en el combate de incendios y con ese vehículo el cuartel ha venido prestando servicio hasta hoy.

“La empresa Ojeda entendió el problema y decidió donar una autobomba en muy buenas condiciones; se trata de un camión que estaba en una chacarita pero que apenas ha sido utilizado”, comentó Ronco.

Según explican en el municipio, la nueva autobomba prestó servicios en una empresa tercerizada de YPF: “Y aunque prácticamente no ha sido utilizada, por normas de seguridad a los diez años esos vehículos son reemplazados. Lo cierto es que el camión tiene apenas 100 horas de uso, está prácticamente nuevo”, subrayó Ronco.

El vehículo, un Mercedes 1521, cuenta con un tanque de 6.000 litros de agua y otro con capacidad para 2.000 litros de espuma, lo que lo vuelve ideal para combatir el fuego de combustibles.

En estos momentos, la gente del cuartel le está realizando un service, más que nada porque la falta de uso ha resecado la mayoría de los equipos y mangueras: “En menos de un mes estará listo para salir a prestar servicios”, se entusiasman en el cuartel.

Plan de recuperación

El municipio no pierde esperanzas de recuperar la autobomba destruida en agosto, ya que buena parte de su equipamiento se salvó de las llamas y puede ser reutilizado.

Ese plan incluye adaptar uno de los camiones municipales como autobomba, un proyecto que está a la espera de que la comuna compre en 2017 un lote de nuevos vehículos.

El cuartel municipal de bomberos tiene en realidad una segunda autobomba, pero a esta altura se trata más que nada de una reliquia: un Ford 600, modelo ’57 que, durante décadas, fue la autobomba de Rivadavia y que la comuna quiso recuperar en 2007, aunque pocas veces llegó a intervenir en un incendio.

”Es un camión viejo, de colección, que necesita de repuestos que no se consiguen y que se usa más que nada para pasear a las Reinas de la Vendimia”.

fuente: www.losandes.com.ar