Podría cerrar el Cuartel de Bomberos de Santa Rosa

Corrientes.- Santa Rosa tiene más de 18 mil habitantes y más de cuarenta aserraderos donde solamente hay 120 asociados a la cuota mensual del cuartel y dos aserraderos que colaboran con combustible.

Hoy en día el cuartel no recibe ningún subsidio, por lo cual se mantiene con el dinero recaudados de los socios para el mantenimiento de los vehículos (que no cuentan con seguro actualizado), pago de la guardia de turno, servicio de comunicación (teléfono, Internet, etc.).

“Los equipos de incendio que usamos son viejos. Hoy en día equipar a un bombero cuesta alrededor de 40 mil pesos entre el equipo autónomo de respiración personal y estructural”, dijo Arnold Servín, jefe del Cuerpo Activo del Cuartel de Santa Rosa.

La Comisión Directiva junto al cuerpo activo realizarán beneficios para recaudar fondos y saldrán a recorrer los barrios para asociar a quienes deseen sumarse a la cuota mensual que cuesta de 30, 50, 70 y 100 pesos.

fuente y foto: www.diarioepoca.com