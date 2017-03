Nuevo autobomba de Bomberos Voluntarios de Monte Maíz

El Jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Monte Maíz habló de la nueva autobomba adquirida por la institución en Estados Unidos, cuya caravana y festejo fue el viernes por la noche. Entre otros conceptos Montechiari manifestó que “pido disculpas a la gente que se asustó y algunos se enojaron con las sirenas y lo tomaron a mal, pero la emoción era muy grande. Es un camión Pierce americano con motor Detroit de 6 cilindros, caja automática y 490 hp, con una bomba grande porque básicamente es para el uso en el campo de entrenamiento además del uso de emergencias en el pueblo como unida de primera respuesta, tiene un tanque de agua de 4000 litros, el doble más grande de las otras autobombas y equipamiento de combate del fuego excelente con líneas preconectadas y equipos autónomos en cada asiento para que los integrantes del cuartel se vayan equipados, sistema de rescate en caso de accidente entre otras cosas, es un camión muy bueno, lástima que iba a ser 4×4 que finalmente no fue, hoy haría falta por el estado de los caminos para llegar al campo.

El problema que tenemos hoy es que no entra al cuartel porque es más alta que los portones, hoy está en el patio hasta que veamos algún galpón hasta solucionar el tema de los portones y techar el patio.

El valor de la compra es de U$S 53.000, la idea es vender el camión que está guardado en la Aceitera en unos U$S 20.000, que es el primero que trajimos de Estados Unidos porque no se justifica tener tantos vehículos, ya que además de esta autobomba nueva tenemos una Orence y una Young”.

