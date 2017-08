Nueva protesta de los bomberos para pedir más personal

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza volvieron a manifestarse ayer, en esta ocasión frente al parque de Caspe, para exigir a la institución que aumente la plantilla del Cuerpo. Reclaman así que se afronte en condiciones la reapertura del parque de El Burgo de Ebro, que desde principios de este mes está activado permanentemente, pero únicamente con dos bomberos por turno y a costa de detraerlos de Caspe y La Almunia.

A la protesta de ayer acudieron muchos vecinos a dar su apoyo, pero también cargos políticos. No solo alcaldes del propio Caspe y de la zona (como Escatrón, Sástago, Nonaspe, Bujaraloz o Maella) sino el propio diputado delegado del servicio, Alfredo Zaldívar y tres diputados aragoneses, el socialista Andonio Corrales, el podemista Andoni Corrales y Conrado Gayán, de Ciudadanos.

Los bomberos congregados leyeron un manifiesto que sintetizaba sus reclamaciones. Recordaron que, 20 días después de su última concentración, en La Almunia, la situación continúa igual, con una merma de personal en dos parques y sin que la DPZ realice «propuestas para resolver este conflicto».

Los trabajadores volvieron a dejar claro que no están en contra de la reapertura (a tiempo completo) del parque de El Burgo, pero siempre que se haga de forma adecuada. Y esto no se ha cumplido, entienden, porque ha sido «una decisión unilateral de la DPZ», no se contó con su opinión ni con negociación sindical ni se quisieron valorar otras vías.

Para los profesionales, un turno de dos efectivos es «un riesgo para los primeros bomberos que intervienen, y en consecuencia para los propios ciudadanos a los que se atiende». Además de que no cumple con las ratios mínimas marcadas por la ley.

Aun así, apelaron «al espíritu conciliador del Compromiso de Caspe» para que los responsables de la institución provincial «reflexionen» y negocien algún tipo de acuerdo que permita mejorar el servicio.

Paralelamente, el Sindicato Profesional de Bomberos envió una carta a los responsables de la empresa Guissona, para que les ayuden a presionar a la DGA a la hora de contar con efectivos adecuados. Les recordaron el incendio de la fábrica de Campofrío, de cara a que soliciten una cobertura adecuada para su futura instalación en Épila.

fuente y foto: www.elperiodicodearagon.com