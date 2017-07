Como no tienen cuartel, Bomberos de Villa Soldati funcionan en una pizzería

En Villa Soldati, el cuartel de bomberos voluntarios funciona en una pizzería. Sergio, el dueño, se gana la vida con la cocina y como nunca logró tener un cuartel propio, dedicó un espacio del negocio para que sus colaboradores puedan atender el teléfono y salir a apagar incendios.

A la dificultad de no tener un lugar para trabajar, se le sumó la inseguridad. Según contó el hombre a Telenoche, la cantidad de veces que le robaron en sus 20 años de servicio “es incalculable”. Tal es así que protege la escalera de la autobomba con una cadena para que los ladrones no se la lleven.

En el cuartel-pizzería “El bomberito” hay cerca de 20 voluntarios y los bomberos, resignados, hacen sus prácticas en medio de la calle. “No tengo lugar, mis compañeros no tienen un baño digno y pasan frío a la noche”, se lamentó Sergio.

El hombre de 59 años no dudó en asegurar que trabaja de pizzero, pero es bombero. Sin embargo, dijo que se siente impotente por las condiciones en las que se desempeña y aseguró: “Elegí esto a los 13 años y no lo voy a cambiar hasta que me muera, pero creo que no es justo”.

Los bomberos voluntarios de Villa Soldati trabajan gratis, hacen guardias de doce horas varias veces a la semana y dejan de lado su vida para ayudar a la comunidad. Sin embargo, pasan los años y todavía “El Bomberito” es una pizzería y un cuartel a la vez.

fuente : TN.com.ar