No somos tenidos en cuenta del todo por parte de los bomberos de la Policía

Los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas aseguran que cuando hay una emergencia, los bomberos del Estado (Policía) no les avisan. “Cuando pasa algo, por lo general nos enteramos por la gente y no de manera oficial”, afirmó Pablo Franciulli, comandante del cuartel.

Ante una emergencia, ya está incorporado en la gente que el número a marcar es el 911. A partir de allí, desde el CEO se da intervención al organismo que tiene que actuar, sea la Policía, el Servicio de Emergencias Coordinado o Bomberos. Respecto de los últimos, ante un incendio, los que reciben la novedad, son los bomberos del Estado, es decir el Cuerpo de Bomberos de la Policía.

Demás está indicar, y es algo que han retratado todos los medios de comunicación de San Rafael, que los bomberos de la Policía no cuentan con el recurso humano suficiente. Subrayado inclusive por los propios jefes en su momento.

Sin embargo, a pesar de que no está sobrados en personal, parecería que mucho no se dejan ayudar. Al menos así lo afirmó el comandante del cuartel de bomberos voluntarios de Salto de las Rosas, Pablo Franciulli. Que la semana pasada, cuando recibió un subsidio por parte del intendente Emir Félix, no tuvo inconvenientes en asegurar que “cuando hay una situación de emergencia, los bomberos de la Policía, poco y nada nos tienen en cuenta”.

Ante la mirada de sorpresa del intendente, Franciulli expresó que “la verdad que por lo general no nos avisan, y por lo tanto cuando existe una situación de urgencia, nos enteramos por la propia gente que llama a los teléfonos de nosotros o del cuartel”.

Al ser consultado los motivos de por qué no les avisan, respondió que no sabe, “pero que siempre fue así”.

