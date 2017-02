Municipio de Víctor Larco demandaría a bomberos

Los hombres de rojo siempre están dispuestos a atender emergencias y rescatar ciudadanos; por ello, es necesario que en cada jurisdicción exista una estación de bomberos. Sin embargo, la compañía de Víctor Larco Herrera (N° 224) podría quedarse sin su actual local debido a que su alcalde, les ha pedido que salgan de lugar o, caso contrario, interpondrá una demanda judicial.

El primer jefe de la estación de bomberos del distrito, Antony Pérez Bardales, manifestó que el alcalde Carlos Vásquez Llamo, no los apoya y que en reiteradas veces los han intentado desalojar.

“El terreno en el que ahora estamos ha sido donado por el anterior alcalde, Moisés Arias, quien mediante resolución 07-2004 nos dio el local para usarlo por 30 años y luego en el 2005 en sesión de concejo nos dieron por 100 años más. Sin embargo, el nuevo alcalde entra y no quiere reconocer eso”, sostiene.

De acuerdo a lo expresado, el gerente municipal Roberto Portilla Lescano, querría revertir el tiempo de uso. “La base que ellos manejan es que no hemos cumplido la cláusula que nos dieron, la cual dice que tenemos que construir. Nosotros hemos construido un cuarto de guardia, baño, una sala de instrucción donde también está la cocina. Eso lo realizamos dentro del plazo establecido, quizá no hicimos mucho porque no contamos con los medios adecuados”, declaró Pérez Bardales a La Industria.

Además, el primer jefe de la compañía N° 224 contó que hace un año se reunieron con Vásquez Llamo, quien los recibió de mala manera y les solicitó que salgan del lugar donde estaban a cambio de un terreno de 600 metros. Bardales indica que lo que una estación de bomberos necesita, es por lo menos mil metros cuadrados.

Demanda judicial

Antony Pérez Bardales manifestó que desde la última reunión que mantuvieron con la autoridad edil de Víctor Larco los han invitado a conciliar, lo cual es un paso previo para demandar.

“Hasta tres oportunidades nos citaron, pero no se presentaban y en la cuarta la procuradora nos dijo que nos retiremos y que más adelante nos darían un terreno. Nos invitó a conciliar para desalojar caso contrario nos demandarían judicialmente”, contó.

