Los bomberos de Claromecó adquirieron una autobomba

Los Bomberos Voluntarios locales adquirieron una nueva autobomba y un vehículo utilitario que será empleado para viajar. Al igual que el año pasado cuando compraron dos unidades en Alemania, también los importaron en forma directa, pero esta vez desde Dinamarca. Los nuevos vehículos estarán llegando en aproximadamente 90 días.

El presidente de la Comisión Directiva, Mario Gauna, y el jefe del Cuerpo Activo, Adrián Souto se refirieron a esta nueva compra de los Bomberos.

Gauna sostuvo que “de acuerdo a las necesidades del Cuartel, este año pudimos nuevamente adquirir dos nuevas unidades. Ya se nos está haciendo costumbre comprar de a dos, por suerte. Fue una inquietud del Cuerpo Activo, conseguir un camión con mayor capacidad de litros, ya que en incendios grandes no se da abasto. Otra vez hicimos una compra directa, esta vez en Dinamarca, estuvimos evaluando distintos precios, siempre sigue siendo más barato que comprarlo por intermediarios. Hemos logrado comprar un camión Volvo, con capacidad para 3500 litros en total, entre espuma y agua. Y la otra necesidad que teníamos era un vehículo para trasladar bomberos a los cursos, porque van en vehículos particulares, por eso hemos conseguido una Ford Transit para nueve personas. Puesto en el puerto de Zárate, este vehículo tiene un costo irrisorio para nosotros, de 150.000 pesos. Es modelo 2005, con 80.000 kilómetros, ese precio acá en Argentina no existe. El camión es modelo 93”.

Más capacidad

Adrián Souto agregó respecto de las adquisiciones que “teníamos la necesidad de mayor capacidad de agua, más que nada en incendios de campos. Los camiones con buena capacidad de agua que se consiguen fácilmente son de cabina simple, pero se pueden trasladar sólo dos bomberos. Es decir que tendríamos que disponer de dos unidades para un incendio, una con bomberos y otra con agua, no tendría sentido. Entonces se dio la posibilidad de este camión en Dinamarca, que tiene 3000 litros de agua de capacidad, y 400 de espuma, que los vamos a convertir para también transportar agua. Será destinado a incendios forestales o de campos, lo que no quita que en algún momento se pueda usar en incendios estructurales. Y el tema de la unidad de transporte lo estuvimos evaluando porque tenemos la necesidad. Nuestro cuartel tiene la oportunidad de contar con instructores dentro de la región, son bomberos jóvenes, muy capacitados, que ya están en condiciones de dar cursos. Pero todo eso requiere de movilidad para varias personas. En cada viaje, además de los bomberos, hay que llevar los equipos, cascos, botas, elementos personales. No teníamos un vehículo acorde, por eso se lo planteamos a la comisión, y la compra se hizo. Calculamos que en 90 días estarían las unidades en el cuartel”.

