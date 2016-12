La falta de efectivos asfixia a los Bomberos

Con el cambio del equipo de gobierno, los bomberos de Granada esperaban con ilusión la mejora de la gestión del servicio inmerso en una profunda crisis marcada por la falta de personal y de materiales para hacer su trabajo. Sin embargo, según denunció ayer el secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos de Granada, Aurelio Contreras, la realidad dista mucho de lo esperado. Según explicó a través de un comunicado, el plazo prudencial que este sindicato ha dado al nuevo equipo de gobierno ha terminado tras siete meses de espera para arreglar la situación que sufre el personal. “La plantilla va en declive pues la edad media de los bomberos está en 50 años, en este año la plantilla ha disminuido en 11 efectivos y la previsión para 2017 es perder otros siete más. Un claro motivo por el que no se podrán cumplir los servicios mínimos establecidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, destacó Contreras tras subrayar que no es de recibo que algunos efectivos jubilados “sigan trabajando” en vez de contar con gente nueva y crear empleo.

Por otra parte, en cuanto a la gestión, destacó que es “lamentable”. “El número de horas extraordinarias sigue aumentado, si seguimos en esta línea, para final de año serán más de 25.000”, denunció Contreras para quien, con el gasto que esto supone, se podrían crear 15 puestos nuevos de trabajo. Por último, destacó que “tristemente” está claro que no sólo no cambia nada sino que la situación va a peor: “No vamos a consentir que se ningunee nuestro servicio”. “Si no funciona, perjudicará a la seguridad y los ciudadanos estarán de la mano de los políticos y no de los bomberos”, criticó el secretario general del sindicato, que incidió en que este colectivo “nunca va a permitir que los bomberos sean moneda de cambio del interés político”.

A pesar de la situación crítica que viven los bomberos, la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, anunció ayer que el proceso para incorporar a 16 nuevos efectivos está en marcha. Según destacó la edil, el equipo de gobierno trabaja desde el minuto uno por ampliar una plantilla que el anterior equipo de gobierno (PP) había dejado bajo mínimos. “Vamos a sacar cinco plazas para mandos, nueve para bombero raso y otras dos para cubrir dos jubilaciones”, aseguró la edil, que reconoció que la situación es “insostenible” y no ha sido posible solventar el conflicto de otra forma que mediante horas extra. No obstante, la Concejalía de Protección Ciudadana ya trabaja con la de Personal en la ampliación de la plantilla, un proceso que espera que esté listo para el mes de marzo: “En los últimos años se ha ido reduciendo la plantilla por las jubilaciones sin que se haya repuesto esa plaza”.

En el mismo día, los Sectores Autonómico y Provincial de la Administración Local y la Secretaría de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF organizaron unas jornadas informativas para mejorar las condiciones socio laborales de este colectivo. La iniciativa, que se desarrolló en las instalaciones del Parque Norte de Bomberos de Granada, contó con la participación de más de 100 profesionales inscritos, entre bomberos y policías.

Los profesionales comprobaron qué medidas de limpieza e higiene pueden llevar a cabo, a nivel individual y organizativo, para evitar o minimizar los riesgos a los que se enfrentan. Para ello, las jornadas contaron con distintas ponencias sobre gases contaminantes, riesgos químicos o equipos de intervención y textiles. En todas ellas se puso de manifiesto que es durante las revisiones y el almacenamiento de este tipo de material cuando más aumenta la exposición a los contaminantes y cuando más se baja la atención en materia de prevención.

fuente: ww.granadahoy.com