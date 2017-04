La autoescala de bomberos lleva más de un año inoperativa

Los bomberos de Málaga no pueden trabajar a más de 32 metros de altura desde noviembre de 2015, cuando el único vehículo capaz de alcanzar los 42 metros fue enviado a Madrid por una avería que todavía no se ha reparado. Así lo vuelve a denunciar el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), cuyos responsables ya advirtieron en 2014 en este periódico de los muchos problemas que daban este y otros vehículos de altura de su parque móvil. Tres años más tarde, la situación de este camión vuelve a la actualidad tras el dramático rescate de una mujer en Ciudad Jardín en el incendio que se produjo en una octava planta en el que murió su hijo, ya que los bomberos recuerdan que el salvamento no habría sido posible si el siniestro se llega a producir en una décima planta o más arriba.

Según los datos que maneja el sindicato, el Autobrazo Escala Extensible ALP420 (E-1) se matriculó en 2005 tras una inversión municipal de unos 900.000 euros y, a día de hoy, «lleva más tiempo fuera de servicio que operativo». «Se adquirió contra el sentir generalizado de la plantilla porque se sabía que el coche estaba dando malos resultados en otros parques de España», asegura un portavoz del sindicato antes de contabilizar los periodos en los que el E-1 ha estado fuera de servicio. Este calendario suma dos parones en 2014 (28 días entre enero y febrero y otros 22 entre julio y agosto) y tres en 2015 (127 días entre enero y mayo y otros 970 desde agosto hasta ahora. «Años después de adquirirla, dando ya problemas, se le incorporó una cámara con un coste de unos 30.000 euros».

El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, quita hierro al asunto asegurando que la capital está actualmente cubierta por cuatro escalas –tres de 32 metros y una de 18–, la más reciente comprada el año pasado por 800.000 euros y que precisamente fue utilizada en el rescate del lunes. Preguntados por la intermitente y prolongada ausencia de la E-1, desde el Área de Seguridad hablan de la lentitud de la burocracia y de una avería que llegó en un momento muy inoportuno: «La empresa original desapareció y tuvimos que conseguir que otra se hiciera cargo. El brazo es de la marca Magirus y su distribuidor en España era Asflex, pero se pelearon y nos pilló en medio hasta que Iturru se hizo cargo de la distribución».

La versión municipal añade que Magirus ha exigido revisar la máquina en su totalidad antes de arreglarla, «circunstancia que complicó bastante las cosas y elevó los costes». Del mismo modo, el Ayuntamiento asegura que la avería exige reponer el sistema hidráulico del brazo articulado por un valor de 120.000 euros que están incluidos en los presupuestos para que se arregle este año. Y añaden: «Es un equipo muy caro que compramos pero que no todos los cuerpos de bomberos tienen. Es el único de la provincia y no suele usarse mucho. De hecho nos lo piden para el teleférico y cosas así». A día de hoy sigue inoperativo.

fuente: ww.laopiniondemalaga.es