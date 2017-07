kiosquero y Bombero Voluntario: encontró $ 30 mil y los devolvió

Ensenada.- La honestidad es un bien intangible. No se compra. Se construye a diario con gestos nobles y principios inflexibles. Por eso, Cristian Giulietti (23) asumió con naturalidad la decisión de devolver 30 mil pesos y documentación bancaria que una clienta se había olvidado en el kiosco que atiende en el centro de Ensenada.

Era ya la noche de lunes cuando Cristian y su compañero Alvaro decidieron que debían cerrar el comercio situado en Cestino y La Merced. En ese momento, vieron el bolso abandonado en una de las estanterías. Giulietti la abrió, vio varias pilas de billetes y papeles y no dudó un instante: buscó los datos de la dueña, viajó hasta La Plata y cerca de las 10 de la noche tocó timbre en una casa de la zona del Parque Saavedra para devolver todo intacto. No aceptó gratificaciones. “Todos sabemos lo que ocurre cuando se pierden papeles y documentos bancarios. Hice lo que debía hacer y por eso no puedo aceptar recompensas”, fue la explicación del kiosquero. La mujer -cuyos datos no trascendieron- tiene 60 años, vive sola y tuvo temor de atender. “Creyó que venían a hacerle el cuento del tío”, contó el joven.

“Lo que más quería era terminar el día para irme a dormir. En ningún momento se me cruzó por la cabeza quedarme con un billete. Y mirá que tengo deudas y cosas para pagar…¡¡” reconoció a Clarín Cristian desde un parque infantil de Avellaneda, donde llevó a sus hijos para disfrutar las vacaciones.

Para el joven comerciante, fue una decisión adoptada con naturalidad. “No entiendo por qué llama tanto la atención. Para mí fue como acomodar mercadería, llamar a los proveedores o bajar la persiana”, explicó el muchacho.

Tanto, que apenas lo comentó como al pasar a sus compañeros del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ensenada, donde Cristian colabora desde hace cuatro años. Fue uno de ellos –Javier Luciani- quien decidió hacer pública esta acción solidaria del comerciante. En su cuenta de Facebook, Luciani posteó un mensaje de felicitación para Giulietti, a quien calificó como “un pibe 1.000 puntos”. Y a partir de allí se viralizó y también llegó a las autoridades del cuerpo de Bomberos que también decidieron homenajearlo.

Giulietti nació en Ensenada y administra el kiosco con sus padres. Casado con Anabella, tiene dos hijos: Mía, de 4 años, y Valentín, de 9 meses.

En su charla con Clarín, el muchacho prefirió no dar demasiados detalles sobre la devolución del dinero, porque quería hablar de otra cosa. “Es más importante que todos sepan sobre nuestro trabajo en Donaciones por un Mundo Mejor, donde buscamos alimentos, ropa y útiles escolares para 60 familias de Ayuncha, un pueblo de Santiago del Estero”.

Es otra de las actividades voluntarias que ocupan el tiempo de Cristian. Es una ONG que recauda donaciones y viaja una vez por año con un camión de mercadería hasta ese pueblo del norte argentino.

