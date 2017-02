Investigan a bombero acusado de presunto abuso sexual

El superintendente de bomberos de Coronel aseguró que existe una investigación interna, paralela a la de la PDI, y que el funcionario se encuentra suspendido de sus funciones.

Suspendido de sus funciones se encuentra un bombero de Coronel, tras ser acusado de un presunto abuso sexual contra una voluntaria y un voluntario luego que combatieran un incendio forestal que afectó el 13 y 14 de febrero a la Isla Santa María.

Al respecto, el superintendente de Bomberos de Coronel, Fabián Villablanca, detalló a La Estrella que, “Hay un denuncio en la Policía de Investigaciones y no puedo ahondar en mayores detalles, porque ello es materia de la PDI. Es una denuncia de un voluntario y una voluntaria hacia otro, del mismo cuerpo, pero de otra compañía”. El directivo agregó que el hecho “sería un presunto abuso o, más bien, un intento de abuso”.

Recordar que cinco compañías de la comuna se trasladaron a la isla para combatir la emergencia. Sin embargo, tras controlarla no pudieron regresar todos. “Un total de 34 personas pernoctaron en un cuartel de Bomberos de la Isla Santa María. En sus pequeñas dependencias, quedaron todos hacinados, con sus ropas mojadas muchos de ellos. Sin embargo, los isleños se portaron excelente con ellos y hambre no pasaron. El problema fue el traslado”, apuntó Villablanca.

En medio de la investigación, el superintendente informó que el voluntario se encuentra alejado de su cuartel. “Nosotros conformamos el Consejo Superior de Disciplina y el joven, actualmente, se encuentra separado de sus funciones a la espera de que se reúna la máxima información de los involucrados, así como testigos, si hubiera. Esperamos entregar dichos antecedentes a la PDI, para colaborar con la investigación”, explicó.

Finalmente, Villablanca apuntó que enviaron una carta de reclamo a los organismo técnicos, ya que según dijo, el trasladó de vuelta de la isla sólo consideró a los brigadistas de Conaf y no a los bomberos. “Si cada voluntario hubiese estado en su unidad, no se hubiese gatillado esta denuncia. No puedo confirmar ni ratificar, pero pienso que sí hubiera ayudado a que este problema no se suscitara”, dijo.

fuente: soyconcepcion.cl