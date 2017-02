Insultan a Bomberos en Servicio en Tapachula

Tapachula, Chiapas.- Un profesor acompañado de varios estudiantes de la escuela ubicada sobre la 10ª avenida Sur prolongación, de manera altanera se presentaron ante el personal del H. Cuerpo de Bomberos, Víctor Salazar y Eduardo Alfaro, para exigir actuaran en una situación que los expertos señalaron como no necesaria.

Todo ocurrió a las 09:42 horas, el radio operador del cuartel de Bomberos recibió la llamada vía telefónica del servicio de emergencia 911, reportaban que junto a la escuela, en un patio bardeado se estaba quemando la maleza y el humo obligó a que el personal y alumnado fueran evacuados.

Los expertos se presentaron al área y señalaron que ya no representaba ningún peligro, el fuego no se iba a reactivar y el humo ya había desaparecido, no quisieron arrojar agua para no desperdiciarla, en eso estaban, cuando un hombre que dijo ser profesor del citado plantel, acompañado de varios alumnos, exigieron a los bomberos que ingresaran al patio bardeado y que exterminaran el humo.

Los “traga humo” les explicaron que ya no era necesario derramar líquido, pero no entendían razones y se comportaron muy agresivos. Finalmente se retiraron del lugar, no sin antes lanzar amenazas verbales.

fuente: elorbe.com