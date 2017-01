Inauguraron el Cuartel Central de Bomberos de Comodoro Rivadavia

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, este miércoles dejó formalmente inaugurada la sede central del cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Se trata de la primera etapa del edificio ubicado en Avenida Irigoyen y Estados Unidos, en la que se invirtieron más de 12 millones de pesos. Se construyeron más de 215 metros cuadrados nuevos y se remodelaron otros 800 metros cuadrados.

Estuvieron presentes en la ceremonia el vicegobernador, Mariano Arcioni; el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de entes descentralizados; diputados provinciales, el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Carlos Marcolla, entre otros representantes de diversas instituciones.

En la ocasión el gobernador para dejar formalmente inaugurada las obras efectuadas, que consistieron entre otras en la realización de pavimento de la playa de maniobras y del sistema de tanques de agua (tanque cisterna y tanque de reserva), incluyendo tanque de abastecimiento de autobombas, efectuó el tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa.

También firmó un convenio para la reparación del puerto y entregó cuatro viviendas para personas con capacidades diferentes y familias numerosas.

Una institución importante

Al hacer uso de la palabra, el gobernador indicó que “todo esto fue producto del paso del tiempo, en mi caso, entender la importancia de la institución bomberil, en mi primer mandato como diputado nacional en la década del 90, me encontré con un diputado, Eduardo Caamaño de Quilmes, que después fue presidente del Congreso, que era un luchador a fondo, no había lugar ni reunión que no planteara la necesidad del tema bombero sea considerado como una cuestión de Estado”.

Y agregó que “de esa enseñanza que uno fue adquiriendo en muchas reuniones, posibilitaron que en mi agenda anual el 2 de julio sea un día muy importante, que siempre visito a alguna institución bomberil”.

Manifestó que “esto me llevó a que cuando llegué a ser gobernador, no dude un segundo en elegir al primer jefe de Defensa Civil que fue un bombero, un hombre que tenía sus años y que cumplió una etapa, cumpliendo con los objetivos”.

El mandatario recordó que “cuando arrancamos los cuarteles de bomberos eran apenas galpones con chapa, sin instrumentales adecuados, y nosotros nos abocamos a hacer nuevos edificios en El Maitén, El Hoyo, la ampliación en Dolavon”.

“Hicimos una recorrida de alguna manera por aquellos cuarteles de los bomberos que estaban deteriorados, sin posibilidades de crecer por ser de pueblos chicos donde los fondos no alcanzan, y ahí surgieron algunas medidas del gobierno provincial”, manifestó.

“Es muy bueno que el presidente de la Asociación de Bomberos (Carlos Marcolla) haga un reconocimiento a todos los que estuvieron y colaboraron para que esto se concrete, porque para que esto sea una realidad participaron todos, porque éstas son de esas instituciones que no se han permitido ningún manejo partidario”, indicó Das Neves.

Recalcó que “sólo les interesa el interés de la gente, de dotar más servicios, por eso no nos tenemos que olvidar de los bomberos fallecidos, como el de acá (en Comodoro) el año pasado o aquel trágico 21 de enero en Puerto Madryn, donde fallecieron 25 bomberitos”.

“Tenemos una Provincia que ha avanzado mucho en capacitaciones e instrumentos, dicho por el propio presidente a nivel nacional, Carlos Ferlise, y no les quede la menor duda que siempre vamos a estar en contacto, tratando de facilitar todos los elementos y equipamientos que necesiten” mencionó Das Neves.

Política de estado

Das Neves recalcó que “para nosotros todo lo que es bomberos es parte de la política de Estado, y vuelvo a reconocer a los bomberos que día a día se juegan muchísimo cuando hay un incendio, porque algunos se acuerdan de los bomberos cuando tienen un problema y después están a regañadientes por ahí pagando 10, 20 o 30 pesos”.

Señaló que “hay que ser solidarios con esto” y agregó que “las empresas grandes que uno no les desea que mañana tengan un incendio, también podrían hacer algunos aportes solidarios, por eso nosotros vamos a tratar de fomentar en las ciudades grandes, que aquellas compañías que puedan hagan sus aportes a los bomberos, porque los bomberos son de todos y para todos”, concluyó.

Un sueño cumplido

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, señaló que “es un tremendo placer y orgullo estar en este momento aquí presente, la verdad que Comodoro Rivadavia tiene algunas instituciones, que son orgullo de nuestra ciudad, y una de ellas es sin ningún lugar a dudas la Asociación de Bomberos Voluntarios”.

Recalcó que “lo de hoy es un sueño cumplido” y es por eso que “queremos agradecerle al señor gobernador por haber dado continuidad a este tipo de políticas y a estas obras”. “Es muy importante que el cuerpo de bomberos tengo su cuartel central, de tamaña significación cómo es esto, a nosotros nos llena de orgullo” dijo Luque

Fuerte apoyo

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios en Comodoro Rivadavia, Carlos Marcolla, remarcó que “después de 15 años de continua gestión ante autoridades nacionales, provinciales y municipales se cumple uno de nuestros principales sueños”.

Indicó que el año pasado “ha sido un año difícil, pero nos reconforta la promesa formal realizada por el gobernador Mario Das Neves el día del Bombero Voluntario de continuar con esta obra que hoy inauguramos”.

Luego de recordar a todos los que formaron parte de las primeras gestiones que hicieron posible este nuevo cuartel, Marcolla hizo hincapié que “en el año 2007, a partir de un fuerte apoyo a los bomberos de la Provincia que caracteriza las gestiones de Mario Das Neves, a través de significativos subsidios para construcción de inmuebles y equipamiento, vimos crecer importantes sedes de entidades hermanas del Valle y la Cordillera”.

Al cerrar su discurso el presidente valoró el trabajo efectuado por los bomberos en la ciudad y el aporte recibido desde el Gobierno Provincial para poder concertar las obras.

Convenios y entrega de casas

En la oportunidad Das Neves refrendó un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y la empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. por 4.028.203.40 pesos para la obra de reparación de daños producidos en muelle pesquero del puerto de Comodoro Rivadavia.

También efectuó la entrega de cuatro viviendas, dos a personas con capacidades diferentes y las otras dos a familias numerosas. Las casas, construidas en barrio Castelli, poseen amplias y modernas instalaciones.

fuente: ww.diariojornada.com.ar