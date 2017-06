Inauguración del Destacamento de Bomberos de Esquel

Tal como estaba previsto, se concretó la inauguración del Destacamento de Bomberos Voluntarios de Esquel cuya obra demandó una inversión de más de 1.000.000 de pesos.

Si bien el eje del acto fue la habilitación del ansiado Destacamento, la ceremonia sirvió también para entregar a un vecino de Esquel las llaves de un dúplex ubicado en Playa Unión que ganó en el Telebingo Extraordinario. Corfo, además, firmó con Chubut Deportes un contrato de locación que permitirá a tres instituciones deportivas de Esquel (Esquel Esquí Club, Slalom Club y Club Andino Esquel) utilizar los servicios que brinda el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”.

Cabe destacar que el acto contó con la presencia del vice gobernador Mariano Arcioni, del intendente Sergio Ongarato y en representando a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, estuvo presente el presidente de la entidad, Luis Gibbon y el vicepresidente Ricardo Bartolomé, además de integrantes del Cuerpo Activo.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, reveló una conversación con el gobernador Mario Das Neves en la que le transmitió los motivos por los cuales no pudo arribar a la ciudad “fue entre una mezcla de fastidio y frustración, porque me decía que había llegado hasta la cabecera del aeropuerto de Esquel y que por cuestiones climáticas, por los fuertes vientos, el piloto decidió regresar. Me pidió que transmita el saludo para todos los vecinos de la ciudad”, señaló.

Respecto de la obra inaugurada remarcó que “cuando se termina una obra que es un beneficio para la gente, se siente un alivio de ese peso. No buscamos el aplauso, buscamos mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Y recordó que “esto lo hacemos con el esfuerzo y el trabajo de cada uno, y tanto desde el Ejecutivo Provincial como el Municipal, el Concejo Deliberante, y la Asociación de Bomberos Voluntarios. Con la terminación de esta obra es que hoy podemos tener nuestra ciudad con una seguridad mucho mejor cubierta que lo que la teníamos hasta ahora”.

El vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, por su parte, Ricardo Bartolomé señaló que “hoy nos encontramos concretando un nuevo sueño que cuando se comenzó a gestar era solo una utopía, pero que con el esfuerzo, la gestión y el apoyo de la Provincia lo hemos realizado”.

Bartolomé indicó que “en momentos como los que vivimos hoy hay que agradecer a mucha gente, y quiero destacar el acompañamiento del Gobierno Provincial, y de la Municipalidad local. Además un reconocimiento al subsecretario de Protección Ciudadana del Chubut, Pablo García, por la preocupación que demuestra día a día por el funcionamiento de las asociaciones de bomberos de la provincia, como también el apoyo que recibimos por parte de Defensa Civil Provincial ante los requerimientos de las asociaciones para poder hacer”.

fuente y foto: www.diariolaportada.com.ar