Impiden que Bomberos levanten y auxilien a las personas lesionadas

Zitácuaro.- En los últimos días, en un par de ocasiones a los integrantes del Cuerpo de Bomberos que han acudido a prestar ayuda a la población en alguna emergencia, elementos de la policía municipal les han impedido realizar su labor. El caso más reciente se presentó el pasado sábado, cuando reportaron a una persona herida de bala en la calle Segunda Privada de Degollado.

Juan Manuel Pérez Bernal, Comandante Operativo de Bomberos, en entrevista para El Despertar, señaló al respecto que “desconocemos las causas, hemos tratado de hablar con el director, decirle que estamos para apoyarnos entre corporaciones y no tiene que haber roces entre nosotros”.

Al referirse a lo acontecido el pasado sábado narró: “Nos reportaron una persona lesionada, los vecinos de la calle Segunda Privada de Degollado, mandamos nuestra unidad a brindar el apoyo a las personas, pero cuando llega la ambulancia fue recibida por elementos de seguridad pública, quienes no permitieron que ingresara la unidad, porque ya venia en camino la ambulancia de la Cruz Roja para trasladar a la persona lesionada, comentaron”.

Pérez Bernal continuó, “mi personal, por no tener problemas, se retiró, dejando en el lugar a la persona lesionada, hasta que llegó la Cruz Roja. Mis compañeros, de regreso a la base, encontraron la ambulancia de Cruz Roja cerca del panteón, andaban perdidos y mi personal los guio hasta el lugar donde fue el percance”.

El Comandante de Bomberos destacó que en una emergencia de esa magnitud, el tiempo es clave para salvar la vida de la persona lesionada. “Hablamos de una pérdida de mas de 10 minutos, en que el lesionado pudo haber llegado al hospital. Uno de los motivos que señalaron los elementos de la policía para que la ambulancia de Bomberos no trasladara al lesionado, es que la persona necesitaba oxigeno; sin embargo la ambulancia de Bomberos cuenta con un tanque portátil de oxigeno que puede durar hasta 3 horas, dependiendo la cantidad que ocupe el paciente”.

“Hacerle saber a la ciudadanía que no queremos tener roces con ninguna corporación, Bomberos no tiene problemas con Protección Civil, ni coraje, ni nada. Simplemente, si no quieren que Bomberos levante a una persona lesionada nos vamos a retirar del lugar, quedando a cargo de la autoridad presente, deslindándonos de toda responsabilidad; porque en este caso, del pasado sábado, la gente que nos aviso vio la ambulancia, pero también observó que se retiró sin el lesionado, puede pensar que Bomberos no quiso trasladarlo, pero no fue así, seguridad pública no lo impidió”.

