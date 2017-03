Habló el ex jefe de Bomberos de Barranqueras e hizo su descargo

Chaco.- Quien hasta el viernes se desempeñara como jefe de Bomberos Voluntarios de Barranqueras, Pablo Winkcler, habló con Noticias del Paraná y consideró que la decisión de la comisión directiva de reemplazarlo fue en represalia a una investigación que está llevando adelante por supuesta malversación de fondos. En cuanto a las denuncias de abuso, explicó que es una causa iniciada por su ex y que hasta el momento sólo ha sido notificado y espera prestar su descargo ante la Justicia.

«Desde noviembre vengo llevando adelante medidas jurídicas, en principio me dirigí a la comisión directiva de nuestro cuartel elevando reiteradas notas pidiendo informes de gastos y de renovación de comisión directiva, que me informen un montón de cosas que están enviando del Ministerio del Interior y que ellos deberían comunicarme porque tengo atributos», contó.

«Como no me informaron, así tampoco sobre balances ni de la plata que han enviado del Estado, dinero que se descarga de cuota societaria y prestaciones de servicios de concesiones de rutas y de la tarjeta Naranja que no están plasmando, que nosotros nunca tuvimos, como jefe desde 2013 no firmé ni un balance. Ellos tienen que avisarme y notificarme de las cosas».

Winkcler sostiene que una vez presentados esos trámites en la institución, empezó a elevar nota a la Dirección de Personas Jurídicas que es el ente controlador. «Puse en conocimiento además a Defensa Civil, a Federación del Chaco, Casa de Gobierno cuarto piso, denuncias telefónicas en el 0800 del Ministerio de Seguridad y esta gente no me dio respuesta, entonces fui a través de informes que me dieron desde Personas Jurídicas en los cuales ellos, con el atributo de jefe que desempeño, me dieron la memoria y balance desde 2013 hasta 2016 y me informaron los miembros de la comisión directiva. Así vi en los balances gastos que no estamos generando, como ser de combustibles por ejemplo, que de 2015 a 2016 fueron de $215 mil que ellos facturaron cuando ese combustible la planta de YPF nos dona, esa es una de las cosas; después gastos de viáticos de $98 mil que ellos no volcaron en nada, nosotros generalmente tenemos que estar pidiendo a la comunidad para tomar mate, no hay compra de equipamiento».

