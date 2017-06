Gran inestabilidad financiera en estaciones de Bomberos

Guamúchil, Sinaloa.- Desde que inició el año las estaciones de Bomberos de todo el estado han vivido una enorme inestabilidad financiera, pues los apoyos no llegan a tiempo y por ello no operan de una manera adecuada, sin embargo, los comandantes piden que esta situación se regule para poder tener mayor tranquilidad dentro de las estaciones de Bomberos, porque además de no llegar el recurso a tiempo, no ha habido apoyo para los equipos que necesitan, así lo dio a conocer el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela.

INESTABILIDAD.

La situación del Cuerpo de Bomberos ha sido un poco inestable, porque a comparación de las administraciones pasadas, se tardan mucho más los recursos, a veces dura un mes o hasta dos meses en llegar el recurso, porque se retrasan, comentó el comandante José Humberto Romo Valenzuela.

HERRAMIENTA DE TRABAJO.

El equipo nunca es suficiente, siempre hace falta estar renovando, porque con las altas temperaturas con las que se trabaja se deben de tener uniformes que cubran bien a los elementos, sin embargo, duran hasta dos, tres años, sin cambiar todos los uniformes.

“El equipo se va acabando, el uso, la exposición a las temperaturas altas, y sobre todo que no se cuidan, a veces sí se dañan un poco más, siempre hace falta equipo, porque no es para siempre los chalecos, ni los cascos, mucho menos las botas especiales”, recalcó el comandante de los “tragahumo”.

ESTACIÓN.

En el municipio de Angostura solo hay una estación de Bomberos, que tiene que operar para todas las comunidades, sin embargo, muchos de los llamados no son verdaderos, así que se tienen que poner listos. Existen alrededor de siete remunerados y 20 voluntarios, quienes cumplen con todos los llamados; siempre procuran evaluar si se les presenta algún hecho cerca el mandar pocos elementos, y ya si es algo muy grave, mandar algunos más, porque son pocos elementos, se han presentado casos que se tienen dos al mismo tiempo.

fuente y foto: www.debate.com.mx