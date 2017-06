El estado del cuartel de bomberos en el aeropuerto “El Pucú”es lamentable

El aeropuerto “El Pucú” está muy cerca de una clausura debido al estado de abandono del cuartel de bomberos que “funciona” en esa Terminal aérea. En una segunda inspección de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, las autoridades pudieron comprobar que el equipamiento y el estado edilicio de este sector se encuentran en un estado lamentable.

La SRT, en una oportunidad anterior, más precisamente el 25 de enero del corriente año comprobó esta lamentable situación y desde ese momento hasta la inspección del día de ayer no realizaron ningún tipo de reacondicionamiento o modificación al respecto.

Según consta en el Acta N° 189703 las condiciones y medio ambiente de trabajo en materia de higiene y seguridad dista de ser adecuada de acuerdo a la normativa.

Entre los numerosos incumplimientos detectados por el organismo se encuentran con que no existe un mapa de riesgo, no hay una nómina de trabajadores expuestos, no cumplen con la higiene y la seguridad en el puesto de trabajo. Tampoco tienen un servicio de medicina y carecen de capacitación y primeros auxilios.

Entre la larga lista de infracciones a las normativas, no tienen elementos de protección personal, no tienen las instalaciones edilicias adecuadas incluidos desagües y sanitarios.

Además entre las faltas que más riesgos acarrean no solo para los trabajadores sino también para la seguridad en general, no cumple con la protección para depósitos de combustible, hay riesgo eléctrico por el deterioro de las instalaciones, el ambiente no tiene la suficiente ventilación y no hay protección contra el ruido, ultrasonido o infrasonido.

Negligencia absoluta

De la inspección también se desprende que las unidades autobombas no cuentan con mantenimiento y están hace más de cuatro meses sin equipo autónomo. Las válvulas de los equipos y mangueras se encuentran en mal estado como así también no hay mantenimiento y recargas en los equipos de respiración.

No está por demás aclarar que ante la falta casi total de elementos para poder combatir un siniestro, los bomberos del aeropuerto “El Pucú” se encuentran en una imposibilidad total de encarar con éxito un combate de algún incendio de las características que tienen los accidentes aéreos.

Afortunadamente no hubo en esta Terminal, un hecho que lamentar sin embargo hace un par de meses atrás el transporte de cargas golpeó a uno de los aviones de Aerolíneas y el vuelo fue demorado hasta la revisión de la nave.

El Comercial intentó conversar con el jefe del aeropuerto, Víctor Ortega pero se negó a dar apreciaciones al respecto, según sus dichos no tiene la autorización para hacerlo.

Desde puestos jerárquicos de Aeropuertos “Argentina 2000”, la concesionaria desdijeron a Ortega y explicaron que quien debe dar explicaciones es precisamente el propio Ortega.

Por lo pronto, la gestión del jefe del aeropuerto según testimonios, dejaría mucho que desear en referencia a que no se lo encontraría en reiteradas oportunidades en su lugar de trabajo.

Lo cierto es que la responsabilidad es indelegable, no solo tomando en cuenta el riesgo al que somete el empleador a los trabajadores en el cuartel de bomberos sino también a los pasajeros y usuarios en general. Algo que evidentemente deberá modificarse si Formosa pretende tener más vuelos y mejores servicios.

