Entrega de vehículos para Bomberos en Jujuy

Jujuy.- El acto se llevó a cabo sobre el ingreso principal a Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el gobernador Gerardo Morales y contó con la participación del Ministro de Seguridad Ekel Meyer y distintas autoridades de las fuerzas de seguridad.

Luego del acto de entrega el gobernador manifestó su algarabía por la entrega de mas elementos de trabajo tanto para la policía de la provincia como para los bomberos. “Esto diríamos que es la segunda etapa de adquisición de elementos para nuestra provincia y en particular para nuestra policía y el cuerpo de bomberos que no dan abasto con toda la tarea que realizan, no solo con la tarea en cuanto los incendios, sino también con los problemas tales como inundaciones y todos tipos de inconvenientes similares” destaco Morales.

Por otra parte dio a conocer en que se trabaja a futuro en la cartera de seguridad. “Tengo lista la firma de un decreto para la adjudicación de la licitación nacional- internacional con las cámaras de seguridad y la tecnología, vamos a esperar un poco porque tenemos que hacer algunos ajustes todavía pero estamos muy avanzados en el tema así que este mes firmaríamos para empezar a trabajar inmediatamente con la parte más pesada de la instalación” expresó.

Para finalizar comentó acerca de las falencias existentes en el sector de la seguridad y las mejoras que tienen pensadas para un futuro no muy lejano. “En cuanto a tecnología todavía tenemos un servicio deficiente en el 911, necesitamos conectividad en general, en comisarías, seccionales; la llegada de nuevas computadoras, la instalación de fibra óptica es una inversión muy grande que vamos a hacer para luchar contra la inseguridad” concluyó.

