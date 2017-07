Entrega de carros bomba para Ancud, Talca y Cauquenes

La ceremonia contó con la presencia del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ancud, José Cárcamo; del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca, Víctor San Martín; y del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cauquenes, Pablo Faundes; además de las delegaciones de voluntarios y otros invitados especiales.

En sus palabras centrales, el Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Miguel Reyes Núñez, señaló que “estamos muy conformes con la manera en la que hemos colaborado con los Cuerpos de Bomberos, para que saquen adelante sus proyectos y se pueda renovar el parque automotriz. Antes costaba mucho, a veces era imposible adquirir un nuevo carro; pero este Directorio Nacional tiene toda la intención de seguir avanzando en esta manera y renovar la mayoría de los vehículos”.

El Cuerpo de Bomberos de Ancud recibió un carro urbano estándar Magirus, con un aporte en dinero de 80 millones por parte de la Junta Nacional de Bomberos, y 84 millones desde el mismo Cuerpo de Bomberos. “Estamos felices con la adquisición de este nuevo carro que irá para la 2° Compañía. Contar con buenas máquinas y tecnología de punta es fundamental, no sólo para los voluntarios, sino que para toda la comunidad, que no me cabe duda que nos estará esperando cuando lleguemos a Ancud”, comentó el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ancud, José Cárcamo.

Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos de Talca recibió un carro porta escalas Spartan, cuya inversión fue de aproximadamente 279 millones de pesos: 21 de ellos desde la Junta Nacional de Bomberos y 257 millones gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Finalmente, al Cuerpo de Bomberos de Cauquenes, específicamente a su 5° Compañía, se le reasignó un carro forestal Magirus, proveniente desde el Cuerpo de Bomberos de La Unión.

fuente y foto: ww.bomberos.cl