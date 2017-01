El Gobierno descartó incorporar mil bomberos al Estado Provincial

Chubut .- El gobernador Mario Das Neves volvió cuestionar a los representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut y les recomendó que “no se hagan los vivos cuando salen en los diarios a decir las cosas que dicen”. Y reveló que “se ha comunicado conmigo el presidente de la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, Carlos Ferlise, a quien conozco hace 15 años y quien conoce con mucha razón que, en lo personal, he trabajado siempre junto a los bomberos voluntarios del país, y con más razón de mi provincia”.

Inversiones y obras

Al hablar en la Casa de Gobierno, el mandatario indicó que “lo que yo digo lo puedo demostrar a través de todas las obras y beneficios que les hemos brindado a lo largo de toda nuestra gestión, tanto a la Federación como a las distintas Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia”, y fue por demás claro al afirmar que “les pido a los representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que no se hagan los vivos cuando salen en los diarios a decir las cosas que dicen”.

Pulgar abajo

Por eso les recomendó que “lo primero que tienen que hacer estas personas, es agarrar un diccionario y fijarse que significa la palabra ‘Voluntarios’, para que después no salgan a pretender que el Estado incorpore como servidores públicos a 1000 Bomberos Voluntarios”, porque dejó bien en claro que “nosotros no podemos afrontar esta medida”.

“Ellos deben saber que los servicios voluntarios no funcionan de esta manera, y que el Estado no está para hacerse cargo y pagar todo lo que sea”, agregó Das Neves.

Sin balances al día

Por su parte, el subsecretario de Protección Ciudadana, Pablo García, se refirió a la situación de las Asociaciones de Bomberos del Chubut y confirmó que se efectuará un relevamiento en las que presentan irregularidades. “Hay 20 asociaciones de bomberos que no rindieron balances de los aportes recibidos” dijo el funcionario y agregó que “no se sabe dónde está la plata y puede haber ido al bolsillo de los dirigentes”. Cabe recordar que días atrás la Federación de Bomberos del Chubut remarcó que “el sistema provincial de bomberos está en crisis” a raíz de las variables económicas.

García indicó que para acordar una agenda de “trabajo común” y “regularizar” la situación de las entidades, esta semana se realizó en la Casa de Gobierno en Rawson una reunión con referentes de distintas asociaciones, que fue encabezada por el ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino.

No están regularizadas

El subsecretario señaló que “el tema es el porcentaje que pide bomberos del presupuesto total de la provincia, cuestión que deberemos seguir analizando porque el dinero, tal cual como lo ha dicho el gobernador, tiene que ir destinado a aquellos organismos que realmente prestan un servicio a la comunidad y no a instituciones que no están regularizadas administrativamente”.

“Puede estar la sospecha de que puede haber falta de capacidad de poder rendir subsidios o que el dinero que le da el Estado vaya a parar a cualquier lado inclusive a bolsillos de algún dirigente” expresó y dejó en claro que “al no haber rendición el dinero puede ir a parar a cualquier lado”, indicó.

En este sentido, García reveló que “luego de que desde la Dirección General de Defensa Civil se haya solicitado a través de la Federación Provincial de Bomberos una serie de requerimientos de información que necesitamos tener en los organismos provinciales que regulan esta actividad, hay una negativa de una gran cantidad de asociaciones de bomberos de brindarla”.

Siete en condiciones de recibir aportes

Y aclaró que “son siete solamente las que han brindado la información que nosotros hemos requerido desde el Estado provincial” y puntualizó que “hay 20 Asociaciones de Bomberos que no rindieron balances de los aportes recibidos”.

Por eso expresó que “esto molesta porque la intención del Gobierno es querer seguir colaborando con servidores públicos en un servicio esencial como lo es el de bomberos voluntarios, pero nos vemos imposibilitados teniendo en cuenta que la gran mayoría se encuentra con una falencia administrativa en lo que es la rendición de los subsidios”.

Consultado por las declaraciones del presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Gastón Alcucero, el subsecretario sostuvo que “entiendo que en la gestión anterior de gobierno hubo un manoseo y promesas incumplidas con las Asociaciones de Bomberos, pero nosotros ahora tenemos toda la intención de ayudarlos, pero nos vemos en la imposibilidad de poder hacerlo justamente por la falencia administrativa que tienen 20 de estas entidades”.

Relevamiento

En otro orden García, se refirió a la reunión que se llevó a cabo en Casa de Gobierno con representantes de las Asociaciones de Bomberos que fue encabezada por el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino. Sobre el encuentro dijo que “vamos a desarrollar una agenda de trabajo para lograr ordenar administrativamente a cada Asociación para que se sepa para qué se usaron los aportes recibidos”.

Explicó que “generamos una agenda de trabajo y acordamos que desde la Dirección de Defensa Civil se va a salir a recorrer y realizar un relevamiento por las instituciones que tienen desprolijidades administrativas para que puedan regularizar su situación”, concluyó.

fuente y foto: www.eldiariodemadryn.com