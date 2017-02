Directorio del CBVP no entrega los balances anuales a las compañías

Varias compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBPV-Amarillo) no pudieron aprobar sus balances del 2016 en sus respectivas asambleas porque no han recibido este documento por parte de la tesorería nacional, que depende del Directorio.

Para varios comandantes del CBVP esto representa una situación grave, ya que las asambleas constituyen el evento más importante de cada inicio de año en la que todos los miembros activos de una compañía tienen participación, aprueban o desaprueban las gestiones administrativas de los encargados de cada compañía, que se basa justamente en los balances.

El CBVP-amarillo, en ese sentido, tiene una sola personería jurídica. Dividido en 75 compañías en todo el país, su presupuesto aproximado llega a los G. 14.000 millones anuales. Tener una sola personería implica contar con un solo Registro Único del Contribuyente (RUC), lo que hace que todas las compras que se hagan en cualquier dependencia o compañía tiene que ser a nombre de este RUC.

El grueso de los ingresos de toda la institución generan los voluntarios de cada compañía, que se organizan en diferentes actividades para poder generar sus propios fondos. Sin embargo, este dinero debe ser rendido al Directorio Nacional –conformado por 11 personas y que tiene como presidente nacional a Rafael Valdez Peralta, quien está en el cargo desde hace 12 años– que es el único organismo autorizado y encargado para hacer uso de los fondos y que debe entregar los balances a fin de año a cada compañía, para verificar si los gastos expuestos en ellos coinciden con los que las compañías tienen.

Esto se pone a consideración de los bomberos que deben aprobar o no el balance de su compañía, teniendo en cuenta lo que envía la tesorería nacional. Sin embargo, esto no pudo ser factible en varias compañías que no pudieron acceder a sus propios balances porque la tesorería nacional no les envió dichos documentos. Hasta ahora, las compañías de Ñemby, Areguá, Fernando de la Mora, entre otros, los que ya llevaron a cabo sus asambleas sin tener el balance a consideración.

Según la información oficial que recibieron desde el Directorio, el motivo por el cual no pudieron enviar los balances fue porque todos en el Directorio se dedicaron a trabajar en los pedidos de informes y documentaciones que hizo la Fiscalía a partir de las denuncias e imputaciones contra todos los miembros del Directorio.

fuente: ww.lanacion.com.py