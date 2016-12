Dan el último adiós al bombero Joel en Tijuana

Tijuana.- Joel Félix Ubach, el bombero que perdió la vida en un incendio, empujó al compañero que se encontraba con él y así le salvó la vida.

Con mucha tristeza, aún dolidos por la pérdida, por la mañana de ayer los bomberos de Tijuana realizaron una ceremonia para honrar a su compañero que cayó en cumplimiento de su deber.

Y es que Joel Félix Ubach, un bombero querido por sus compañeros, perdió la vida la noche del lunes luego que se colapsó el techo de una vivienda que se incendió en Punta Bandera.

Carlos Gopar Uribe, director de Bomberos, informó que la estructura estaba mal construía y por ello se desplomó.

“No falló el sistema, no falló el entrenamiento, no falló la capacitación, no falló el equipamiento, falló una estructura mal construida, falló una estructura con excesos de dimensiones, con excesos de cargas.

“Pero definitivamente por una mala planeación, quizás con un producto de mala calidad, eso definitivamente me molesta, me enoja, me enoja que una estructura construida tratando de ahorrar costos me haya arrebatado un bombero”, dijo.

En la sesión de Cabildo se votó a favor para que la nueva Estación de Bomberos número 17 lleve el nombre de Joel Félix Ubach.

Además Jorge Astiazarán Orcí, presidente municipal, dijo que conocía desde hace años al bombero, a quien llamaban cariñosamente “El Ojitos”.

Afirmó que ya en el incendio, Félix Ubach, al ver que se colapsaba el techo, lanzó a su compañero para que no quedara atrapado.

El director de Bomberos indicó estar molesto por la divulgación de la información, como en redes sociales, porque eso provoca preocupación entre todas las familias que tienen un bombero en casa.

Gopar Uribe resaltó que el bombero Joel Félix Ubach portaba su equipo completo, equipo integral, con casco y tanque de aire.

Se logró sacar al primer bombero que quedó atrapado, pero Joel Félix Ubach ya no pudo salir.