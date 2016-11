Críticas al Ayuntamiento por contratar bomberos voluntarios

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León advierte al Ayuntamiento de Lumbrales que al haber hecho público un anuncio de contratación de bomberos voluntarios “podría estar incumpliendo algunas de las leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad castellano leonesa”.

La plataforma señala que al ser Lumbrales, un municipio de 1735 habitantes, “no está obligado a tener un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, pero que de asumir esta responsabilidad deberían hacerlo de acuerdo a Ley, de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”.

Además, explican que corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales impliquen ejercicio de autoridad.

Por lo que, apuntan que deberían de comprobar además del cumplimiento de las obligaciones de las entidades del voluntariado. Con todo ello, la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (PBPCyL), entiende: Que no deben “vender” y mucho menos prestar a la ciudadanía un servicio público como es el de Bomberos (S.P.E.I.S.) considerado como Servicio Especial por las leyes de la agrupación de voluntarios no registrada León. Que la figura vigente en todo caso para este tipo de servicio voluntario en la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León es la de Voluntario para la Extinción y no la de Bombero y por tanto no deben efectuar ciertas funciones destinadas a agentes de manera autónoma e independiente. Por ello, el organismo responsable de cubrir y prestar dicho Servicio Esencial en su término municipal y comarca es la Diputación de Salamanca, eso sí, cumpliendo las legislaciones vigentes.

Y por último, señalan que los profesionales de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se ofrecen a colaborar con su Ayuntamiento en aras de que esta prestación se lleve a cabo tal y como dicen las leyes.

fuente: ww.lacronicadesalamanca.com