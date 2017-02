Choca automovilista por no ceder paso los bomberos

CD. DEL CARMEN.- Por intentar ganarle el paso a un camión de bomberos que se dirigía a cubrir una emergencia, el conductor de una camioneta Chevrolet colisionó con la pesada unidad en el cruce de las calles 35-A por 56 de la colonia Fátima.

Por fortuna no se registraron lesionados, solo daños materiales de consideración. Según el reporte de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron cerca de las 23:40 horas del miércoles, cuando un hombre que no dio sus generales circulaba sobre la calle 35-A en una camioneta marca Chevrolet, tipo Trax, color azul y placas de circulación DHX-9711 del Estado de Campeche. Al llegar a la zona de semáforos en el cruce de la calle 56, no cedió el paso a un camión de bomberos e impactó el costado derecho de su unidad.

Los tragahumo iban con dirección a la colonia “El Potrero” con las torretas encendidas de la unidad, para combatir un incendio. Como el guiador de la Chevrolet quería que le pagaran los daños, a pesar de que por su imprudencia ocasionó el percance, fue necesaria la presencia de elementos de Seguridad Pública.

Sin embargo, para evitar que las unidades fueran remitidas al corralón municipal, aceptó su culpabilidad y decidió llegar a un arreglo para el pago de los daños materiales ocasionados a la unidad de bomberos.

