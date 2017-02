Brigadista quedó inconsciente tras descarga de agua desde helicóptero

Un brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) quedó inconsciente y perdió cinco dientes tras no poder esquivar la descarga de agua desde uno de los helicópteros de la institución.

El hecho ocurrió cuando Nicolás Véliz trabajaba en lo incendios que afectan a la zona del cerro Colliguay en la Región de Valparaíso.

Según explicó el brigadista al diario Las Últimas Noticias, estaban “en el cerro, bien arriba, cuando me fijo que hay una fumarola. Le digo a mi jefe y me dice que vaya a ver y empiezo a notar que alrededor hay más temperatura. Entonces le digo: ‘oiga jefe, llámese al helicóptero para que tire un lanzamiento’ y él lo llamó”.

“Yo seguí en lo mío no más”, explica el brigadista quien no notó que el helicóptero Bell 212 de la Conaf ya estaba en el lugar. “No tocó la sirena que por protocolo debió hacer y además venía volando muy bajo“.

Véliz explica que cuando se dio cuenta que venía el helicóptero no pudo lanzarse al suelo. “Intenté salir arrancando y entonces me pilló el lanzamiento de lleno, me cayó de pleno en todos lados. Me cayeron unos mil 200 litros en segundos. Ahí perdí el conocimiento“.

Debido al impacto, Véliz perdió cinco piezas dentales además de tener heridas en el rostro, por lo que debió estar hospitalizado por seis días. “Lo que realmente me interesa, además de que me arreglen la dentadura, es que no me excluyan de la próxima temporada de la Conaf”, aseguró.

