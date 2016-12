Bomberos Voluntarios sin baño y “colgados” de la luz

Catamarca.- El comandante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Saujil, José Luis Palavecino, comentó que el Cuartel no tiene baños para el personal y que tuvieron que “colgarse” de la luz (robar energía) porque la Asociación no tiene recursos económicos y no reciben ayuda oficial.

“Pasamos una situación muy difícil”, estimó Palavecino requiriendo el auxilio de legisladores y autoridades provinciales debido a la “indiferencia” del intendente de esa localidad, Lucas Carrazana (FPV-PJ).

“El jefe comunal ni siquiera conoce el Cuartel, nunca compartió un mate con nosotros”, expresó el vocero de los Bomberos Voluntarios de Saujil agregando que “Carrazana para la joda tiene pero VALE de combustible para nosotros, no”. De hecho los bomberos se quejaron porque la comuna donó un asiento para camioneta que sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo (foto).

“Estamos colgados de la energía eléctrica porque no nos alcanza. Los empleados de la EC SAPEM no nos quieren mandar al frente porque conocen de nuestro rol y nuestras necesidades pero lamentablemente estamos robando energía por no contar con el dinero para pagar como corresponde”, dijo Palavecino.

Fuente: andalgalamega.blogspot.com.ar