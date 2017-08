Castaños.- Elementos del cuerpo de bomberos de la asociación civil “Bomberos Voluntarios” venden cacahuates en el crucero para sostener su vocación y servicio a la comunidad.

A diario se les observa en el semáforo del bulevar Gustavo Galaz ofreciendo bolsas de cacahuates salados y garampiñados para obtener recursos para el combustible de las unidades contra incendio y una ambulancia con las que prestan el servicio de emergencias.

También tienen el gasto del mantenimiento de las unidades, refacciones y de un incentivo monetario a varios elementos que están turnos completos.

Marco Tulio Loera, comandante de “Bomberos Voluntarios”, informó que sólo tienen un apoyo de la presidencia municipal de 200 a 300 pesos semanales para combustible, lo cual es insuficiente para los servicios que atienden en accidentes, siniestros y otras emergencias.

Según comentarios de algunos de los elementos que integran la asociación, trabajaban de bomberos en la administración anterior, pero fueron dados de baja al iniciar la actual gestión priista.

Loera destacó que en comparación con el cuerpo de bomberos municipales, los integrantes de la asociación tienen mayor preparación, pues los primeros no saben actuar al llegar a una contingencia, en cambio ellos son socorristas y tienen una capacitación constante.

Refirió que tienen capacitación de primeros auxilios, rescate general, rescate en alturas, combate contra incendios y, la semana pasada, estuvieron en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, donde recibieron adiestramiento en incendios forestales, estructurales y primeros auxilios avanzados por una semana.

Gracias al comandante Jorge Barragán, de ese municipio, pudieron estar en esa capacitación gratuitamente impartida por un instructor del estado de California, en Estados Unidos, y les dieron seis equipos de bomberos completos seminuevos.

Indicó que ese tipo de cursos cuestan de 3 a 4 mil pesos por persona y deben llevar equipo nuevo.

Arturo Alberto García Tarín, socorrista y bombero, quien se desempeñaba en Chihuahua, manifestó que los cuerpos de bomberos deben ser operados sin intereses políticos.

“Los puestos de bomberos no deben ser políticos, que sean de corazón, pues la gente debe recibir un servicio de primera, por eso nosotros nos hemos estado capacitando, cada seis meses a capacitación, en el Municipio no están capacitados, llegan a una emergencia y no saben qué hacer, y a veces se pierde tiempo, porque la gente llama primero al municipio y cuando llegamos nosotros ya es tarde”, comentó.

Los “Bomberos Voluntarios” requieren de apoyo de empresas y sociedad, ya que tienen su base en una casa particular, calle Amado Nervo 205, colonia Libertad Oriente, pues no cuentan con suficientes recursos para avanzar en la construcción de su edificio.

fuente y foto: ww.infonor.com.mx