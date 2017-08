Bomberos de San Cristóbal en crisis y emergencia

La emergencia se presenta dentro del cuartel de Bomberos, no tienen como responder ante el llamado de las comunidades, no tienen como dar apoyo a otros cuerpos, no tienen equipos, no tienen insumos, no tienen medios de transporte, no tienen salarios óptimos, no tienen nada, a pesar de la situación, continúan respondiendo a las emergencias “con el corazón”, porque el talento humano está, la disposición también y la abnegación continúa, pero requieren de la inversión de la Alcaldía y mejores condiciones laborales

Francis Pérez .-

“No se trata de que no queramos trabajar, es que no tenemos cómo hacerlo, más que una denuncia por la situación del cuartel, de las estaciones y la nuestra laboral, se trata de una disculpa a los ciudadanos de San Cristóbal, porque no podemos responderles, pero escapa de nuestras manos”. Estas declaraciones las emitió el cabo primero Wilmer Osorio, perteneciente al cuerpo de bomberos de San Cristóbal, quien junto a un grupo de compañeros de la institución decidieron pronunciarse frente a las dificultades que atraviesan por bajos salarios, falta de equipos, parque automotor averiado y otros déficits que no les permiten brindar el servicio a las comunidades para el que fueron formados.

Son conocidos como los héroes de azul, los bomberos son junto a la policía el primer organismo de respuesta que debe llegar al lugar en caso de una emergencia. Ahora la emergencia se presenta es dentro de la misma institución, no tienen como responder ante el llamado de las comunidades, no tienen como dar apoyo a otros cuerpos, no tienen equipos, no tienen insumos, no tienen medios de transporte, no tienen salarios óptimos, no tienen nada, solo mística, convicción y abnegación al trabajo, pero ya eso no es suficiente.

De vieja data

El grupo de bomberos afirmó que no tienen ningún color político, tampoco demandas o exigencias atípicas, se trata de una solicitud por condiciones óptimas de trabajo y los recursos para poder cumplirle a la sociedad. Según explica el auxiliar de sección de la estación numero 2 ubicada en el terminal de pasajeros Bladimir Pérez, las irregularidades son de vieja data y la situación viene en declive desde hace 4 años.

Sostuvo que las irregularidades dentro de la institución están ocasionando que no puedan prestar el servicio, “desde el año 2014 se están presentando situaciones relacionadas al plan de inversión y adjudicación al cuerpo de Bomberos por parte de la Alcaldía de San Cristóbal. Tanto es así la circunstancia que han rotado 4 comandantes y mientras más pasan, la situación más se agrava”, dijo.

Según alertó Pérez, en estos 4 años han recurrido a varios canales (Defensoría, Inpsasel, Alcaldía) denunciando la situación con el fin de que se tomaran los correctivos a tiempo y se hicieran las inversiones; sin embargo no las hubo y para la fecha, afirmó que se encuentran “prácticamente inoperativos” y la comunidad estaría quedando vulnerable porque no tienen un buen servicio.

“Anoche de hecho ocurrió un incidente en el sector de la Chucurí, se generó un incendio en estructuras improvisadas en la parte de atrás de un hotel reconocido, y al mismo tiempo se presento un incidente en el parque motorizado de PoliTáchira, teníamos específicamente dos unidades trabajando a media máquina por lo que activamos ambas al mismo sitio, si activábamos uno, no podíamos atender el otro, porque no tenemos las unidades”.

Indicó que dadas las circunstancias actuales no pueden atender incidentes adversos multipolares, por lo que llaman a la comunidad a tomar sus previsiones dado que el cuerpo de Bomberos no cuenta con “los recursos mínimos” de operatividad.

Expresó que dentro de estos recursos se encuentra la inversión sobre el parque automotor, la adquisición de la dotación de uniformes, herramientas, equipos de protección y dotación social de cada uno de los funcionarios en relación a sueldos, salarios y beneficios que obtienen otros organismos de seguridad.

Riesgos altos

Afirmó el funcionario que todo esto conlleva a correr un riesgo alto de perder la vida en procedimientos sencillos, incluso recientemente han tenido dos casos de funcionarios que se han visto comprometidos por las carencias del cuartel, “tenemos el caso del distinguido Daniel Romero que aportó su moto para ir a atender un ciudadano en las cercanías del cuartel que se había lesionado con un artefacto explosivo y cuando salió con su moto y su equipo (propio) se consiguió con una guaya y terminó también lesionado. Otro fue asaltado cuando se trasladaba a atender un caso, en una barridaca fue despojado de sus teléfonos y casi pierde la moto también”.

Explicaron que en caso de que exista un incendio, el principal cuartel de Bomberos del estado Táchira no tiene como responder, “estamos en manos de Dios” y tendrán que acudir al lugar a la antigua y apagarlo con “tobitos de agua”.

Por su parte elberson Galviz, añadió que el nivel de emergencia es tanto que la estación numero 3, que cubre Palo Gordo, Pueblo Nuevo, Zona Industrial, está prácticamente fuera de servicio por la falta de unidades, al igual que la del terminal de pasajeros, pues con la unidad de combate que contaban fue trasladada al cuartel principal.

Resaltaron que en varias oportunidades han intentado mediar con el ayuntamiento capitalino y jamás han sido atendidos directamente por la burgomaestre Patricia Gutiérrez de Ceballos, sino por otros funcionarios de la Alcaldía que les dicen que no tienen recursos y que todo responde “a la situación país”.

“Yo no les puedo decir a los ciudadanos que no voy a atender su llamado por la situación país, lo que hacemos es que estos equipos que ya dieron su vida útil acudimos y enfrentamos esos incendios”, dijo Galviz.

Amenzas

Destacan que no quieren ser acusados en días futuros con un tilde político por no responder a las actuaciones de su trabajo, pues se trata de la seguridad propia y social, indican que incluso son perseguidos por denunciar las irregularidades del cuartel “no nos brindan estabilidad, estamos cobrando el mismo sueldo desde enero, nada de aumentos, con la inflación no tenemos ni para el pasaje, excede la parte social. Y el hecho de hacer estas denuncias y de querer pedir disculpas a San Cristóbal, hemos sido víctimas de amenaza por parte del primer comandante que nos dijo que nos iba a sancionar de manera disciplinaria y severa si tomabamos esta iniciativa, suspendido el permiso para estudiar, ni nada, específicamente es una persecución directa con el cabo primero Johan Durán y conmigo, Wilmer Osorio”.

Toda la situación de vulnerabilidad ha repercutido además en un déficit de personal, son muchos los que se han ido de baja o piden permisos no remunerados para probar suerte en otros trabajos. Todas estas exposiciones la plantean desde el año 2015 sin ver soluciones, por lo que sin miedo expresan lo que ocurre a puertas adentro y afirman que no quieren hablar con “segundas personas”, sino directamente con la alcaldesa del municipio, por lo que solicitan se apersone en el cuerpo de Bomberos, o los reciba en el despacho para buscar solución.

fuente y foto: www.diariodelosandes.com