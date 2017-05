Bomberos reclaman deuda de $ 640.000 a la Cooperativa de Trelew

Trelew.- Los Bomberos Voluntarios de Trelew reclamaron al Concejo Deliberante que se intervenga a raíz de una deuda que aseguran que la Cooperativa Eléctrica mantiene con ellos en materia de “recaudación”.

Sería de enero a abril, de $640 mil. Piden que se les emita un informe pormenorizado de la facturación que se emite del 1º al 30 de cada mes.

Lo confirmó el secretario de la Comisión, Santiago Ávila. “Nos reunimos para aunar criterios en común con respecto a los ingresos. El objetivo principal era establecer un mecanismo que nos permita saber cuál es la facturación que tienen y cuál es el monto que perciben en concepto de Bomberos”, reveló.

“No estamos percibiendo lo que corresponde. Luego de la ordenanza 12.298/2016 hemos establecido el piso mensual es de $1.600. 000. A la fecha, de octubre del año pasado, decrecieron los montos. De enero a abril es de $640 mil de deuda”.

Ya se reunieron con el presidente de la entidad, Fabián Gómez Lozano. “Lo convocamos y se estableció que nos dieran los números. Cuál era el ingreso para bomberos”.

“Nunca hacemos proyectos en conjunto como informaron. Lo que pretendemos, que uno como vecino, si contribuyo con los bomberos, que digan dónde están los fondos. Nos pasaron un informe que nos vuelcan mensualmente con lo que se cobra. Los montos que perciben en función de lo que pagan. Queremos un informe más profundo. Queremos saber cuál es la facturación que ellos emiten del 1 al 30 y los importen que recaudan”.

Ávila pidió que el Concejo “como ente regulador, participe en nuestro reclamo. Que intervengan. Que les muestren a ellos también. A nosotros tratan de no hacerlo: la facturación. Nos pagan en dos, tres, o cuatro veces. La ordenanza no está clara. No establece fecha de pago límite. Es importante poder disponer de los fondos. La comunidad y nosotros vemos en qué se invierte. Es caro pero la gente ve el servicio que brindamos. Sabe que cuando colabora con bomberos lo hace de corazón”.

