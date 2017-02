Pocos Bomberos, muchos incendios

Los bomberos de Atlixco han manifestado en distintas ocasiones su descontento en torno a las condiciones laborales bajo las cuales se encuentran, pues dicen que en muchas ocasiones se ven rebasados por el exceso de trabajo, y sobre todo por las precarias condiciones con las cuales enfrentan los constantes siniestros. Ante ello, han solicitado a la autoridades la mejora en equipo y la contratación de personal, sin embargo, el presidente municipal José Luis Galeazzi Berra, se ha negado a contratar a mas uniformados.

Uno de los integrantes del cuerpo de bomberos, explicó que de acuerdo a la norma internacional, debe haber un bombero por cada mil habitantes, y explicó que en Atlixco hay aproximadamente 125 mil habitantes, y la cuadrilla cuenta con menos de 25 bomberos.

Los bomberos de dicha demarcación, explicaron que desde hace un par de años comenzaron sus reclamos a las autoridades, puesto que consideran deben estar en constante capacitación, e incluso, resaltaron el hecho de que han tenido problemas con los turnos y los salarios.

En contra parte, el edil de Atlixco, dijo que no se necesitan tantos bomberos, ya que no siempre son necesarios, puesto que no son comunes los siniestros en los que el cuerpo de bomberos se vea rebasado.

Además, destacó que la ayuda entre corporaciones de distintas regiones es una oportunidad para demostrar la capacidad de respuesta metropolitana de municipios como San Andrés y San Pedro Cholula, incluyendo la capital del estado.

De acuerdo con la información obtenida por un boletín del municipio, el 5 de noviembre de 2014, integrantes del personal de bomberos recibieron de manos del alcalde José Luis Galeazzi Berra uniformes y botas, éste equipamiento contó con una inversión total de 35 mil 572 pesos, y formó parte del compromiso que hizo dicho edil con el fin de apoyar a esta corporación y con ello, lleven a cabo de mejor manera sus labores de rescate en favor de la ciudadanía.

fuente: www.elnovedades.com