Bomberos de Lanus Oeste reclaman en el Consejo Deliberante

Los Bomberos voluntarios de Lanus, en la provincia de Buenos Aires se manifestaron en la puerta del Consejo Deliberante del Partido de la Lanus para solicitarles a los legisladores comunales la inclusion de los servidores publicos en el nuevo presupuesto.

Comunicado Oficial emitido a medios y en redes sociales:

En el día de ayer nos hicimos presente en el consejo deliberante a los fines de presenciar la sesión extraordinaria donde se trato el presupuesto para el año 2017 del TSG, en el cual Bomberos Voluntarios de Lanús oeste presento un pedido de reforma de ordenanza para conseguir el 5% de la tasa de servicios generales. A los fines de beneficiar no solo a nuestro cuartel si no al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lanús Este. Dicha reforma aun no ha sido aprobada por el poder ejecutivo. Y nos enteramos por los propios concejales que se habían olvidado de incluir la contribución a Bomberos para el año 2017.

Al momento solo se votó un aumento de $ 2.45 a lo que ya percibíamos, quedando el compromiso de reunirnos antes del 16 de diciembre con el Sr. Intendente y el Sr. Presidente del consejo deliberante.

De más está decir que cada día nos cuesta más brindar el servicio voluntario de Bomberos. Por ende necesitamos la aprobación del 5% del TSG, ya que los valores de COMBUSTIBLES, MATERIALES, EQUIPOS DE PROTECCION, CASCOS, AUTOBOMBAS, LUZ, GAZ , “TELEFONOS”, ETC. Ya son casi imposibles de pagar.

NO PEDIMOS UN SUELDO. Solo pedimos poder seguir brindando gratuitamente el servicio a la comunidad. Esperemos contar con el apoyo de toda la ciudadanía de Lanús.