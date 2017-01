Aumenta participación de mujeres como bomberos voluntarios

San Luis Potosí.- En 2016 aumentó la participación de mujeres que se enlistan para ejercer como Bomberos Voluntarios, indicó el comandante Adolfo Benavente Duque, quien comentó que ya se inició el reclutamiento para la academia 2017 y se espera que la participación tanto de hombres como mujeres sea mayor o igual que el año pasado.

El comandante indicó que la convocatoria ya está abierta para quien guste participar en la academia al voluntariado de bomberos, la cual tiene la intención de reunir al menos a 30 personas con vocación de servicio para que durante 10 meses se capaciten y logren integrarse a la institución como voluntarios. También señaló que la generación del 2016 fue la que mayor respuesta tuvo de parte de los voluntarios, pues se logró graduar a 16 bomberos, de 30 que iniciaron su preparación en la academia.

Indicó que es muy importante que una persona que se enlista para ser voluntario, cuente con una serie de aptitudes que permitan que al final del año se constituya como bombero, pues es común que durante los 10 meses de capacitación, vayan desertando jóvenes, por no cubrir el perfil necesario para cumplir con esta actividad.

“Muchos desertan por cuestiones de tiempo, las capacitaciones son dos sábados de cada mes, se les da acondicionamiento físico, instrucción militar y el tema correspondiente al día de acuerdo al plan de estudios que marca una norma, pero a veces los entrenamientos son muy pesados y a través del tiempo se ven las aptitudes de la persona que se retiró, que no eran las adecuadas para la prestación del servicio, pues tienen pánico en las escaleras, o decían sentirse mal en áreas confinadas y por eso desisten”, relató el comandante Benavente.

Indico que la aptitud fundamental para convertirse en bombero voluntario, es tener plena conciencia de ayudar al prójimo, que sea positivo con las llamadas de atención, que sea disciplinado y respetuoso, para legar a ser un gran elemento.

Otra de las pruebas que enfrentan los voluntarios es que se les hacen exámenes médicos y psicométricos, “no rechazamos a nadie, pero a través del tiempo y de acuerdo a los análisis sabemos quién no va a terminar la academia porque no hay actitud y se retiran, no queremos cantidad de bomberos, queremos calidad, tanto así que la zona metropolitana de San Luis la cubren 30 bomberos al día”.

Asimismo recalcó la participación de las mujeres en la actividad, que ha incrementado con el paso de las años, actualmente el cuerpo de bomberos se integra también por una mujer que trabaja 24 horas y alrededor de 12 bomberas voluntarias que participan y trabajan, “aquí no hay cuestiones de género, todos somos iguales, se preparan igual, hacen las mismas cosas e incluso son más disciplinadas que los hombres”.

Agregó además que a un bombero voluntario el único ofrecimiento que se les hace es que sean conscientes de que su acción y trabajo será en beneficio de los ciudadanos, “que van a salvar a alguien y que alguien le agradecerá su ayuda”, no se les ofrece salario, ya que no hay capacidad financiera, pero la institución se les proporciona su uniforme y les da su equipo de protección personal y en ocasiones si hay posibilidad, se les da algún presente, “pero no hay ninguna prestación económica a los voluntarios”, lamentó el comandante.

Sin embargo, dijo un voluntario no cumple con los mismos horarios de un bombero con salario, pues los voluntarios únicamente cubren guardias cuando hay la disponibilidad, cuando están disponibles, cuando pueden y en caso de siniestros, si están libres se presentan a ayudar, posteriormente si el voluntario quiere, desea y hay vacante puede ingresar a trabajar.

Para los interesados en participar en esta actividad, las inscripciones estarán abiertas hasta la primera quincena de febrero y las capacitaciones inician el segundo sábado de febrero.

Se tienen que presentar de lunes a viernes de 9:00 am a 17 horas con dos cartas de recomendación, cartilla militar con copia, IFE/INE con copia y comprobante de domicilio, en caso de ser menores de edad de 16 o 17 años deben llevar una carta responsiva de los padres donde están de acuerdo en que participe en las actividades de la academia.

