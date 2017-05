Ambulancias de los Bomberos en Cali se encuentran paradas

Desde hace tres meses a los Bomberos de Cali los tienen en vueltas para poder habilitarles sus nuevas 14 ambulancias y ayer, un funcionario de la secretaría de Salud del Valle inmovilizó una de ellas.

“Bomberos deben incluir en objeto social prestación de servicios de salud para habilitar ambulancias”, fue la respuesta de la secretaria de Salud del Valle, ante este hecho.

Los Bomberos de Cali se crearon en 1928, por eso la Institución no entiende por qué ahora, después de tanto tiempo de prestar sus servicios, les dicen que cambien su objeto social.

“Se le ha pedido al cuerpo de bomberos que incluyan en su razón de ser la prestación de servicios de salud, para que con las ambulancias que fueron donadas por la Gobernación ellos puedan contratar la prestación de servicios de salud en el transporte de pacientes y cobrarlo”, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, ante a las inquietudes de los Bomberos.

Con las cuatro viejas ambulancias que tenían los Bomberos nunca hubo problemas, nunca las inmovilizaron.

“Si se presentara una emergencia en la ciudad, no podríamos salir a atenderla”, dijo el médico Diego Díaz, de los Bomberos.

Los Bomberos recordaron que en su objeto social siempre ha estado presente la atención a víctimas, el traslado de pacientes, la atención a los llamados de socorro.

Los curioso es que 10 de estas unidades de rescate medicalizadas fueron aportadas por la misma Gobernación y la adecuación de cada una de ellas se han invertido 25 millones de pesos.

“En este instante, si nosotros habilitamos con la razón de ser de los Cuerpos de Bomberos, ellos podrán hacer transporte social de pacientes, no podrán contratar ni cobrar el traslado. Por esa razón, se le pide al Cuerpo de Bomberos no cambiar su razón social, sino modificar su objeto social para incluir los servicios de salud que hoy no existen. Esa es la dificultad con ellos”, insistió en manifestar la secretaria de Salud del Valle.

