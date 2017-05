Ambulancia de Bomberos de Colón Paralizada por falta de combustible 

El parque automotor del Cuerpo de Bomberos del municipio Ayacucho se paralizó desde hace tres días tras quedarse sin gasolina, por lo que no podrán atender ningún servicio hasta solventar la situación.

Los tres automotores con que cuenta la institución que son la unidad de rescate, atención de emergencia y la ambulancia agotaron su combustible; y a pesar de solicitar apoyo a otros organismos del municipio Ayacucho, no han tenido respuesta positiva.

Así lo informó el comandante de la institución, Hugo Betancourt, quien explicó que no recibió el apoyo de otras instituciones y espera que se restablezcan las principales arterias viales de la zona norte del Táchira para que las gandolas de Pdvsa puedan descargar en las Estaciones de Servicio del municipio.

“Está grave crisis en que se encuentra el comando de bomberos del municipio coloca en alerta a toda la población que necesite de sus servicios de traslado y emergencias, porque no podemos solventar y tampoco hemos recibido la ayuda de los demás organismos”, expresó Betancourt.

Por último, ofreció disculpas a los colonenses por no poder prestar el servicio, debido a esta situación que se les escapa de las manos. “Le hacemos un llamado a la población que no contamos con ninguna de nuestras unidades operativas, es decir, si existe un accidente no lo podemos solventar, si hay algún traslado de emergencia tampoco lo podemos atender, porque no tenemos combustible; nuestras unidades están en reserva, estamos en un paro técnico involuntario”.

Se espera que para los próximos días se logre solventar la llegada de diferentes gandolas que se encuentran paralizadas por las trancas en las vías de la zona norte del Táchira.

fuente y foto: www.diariodelosandes.com