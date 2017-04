24 bomberos presentarán su renuncia por falta de transparencia

Muy complejas se están tornando las cosas para el Cuerpo de Bomberos de Coronel, esto porque tras conocerse la información sobre un cobro de dineros tras un incendio. 24 voluntarios de la 2° compañía de la comuna renunciaron dejándola sin capacidad para funcionar.

Sobre esto, el superintendente del cuerpo de Bomberos de Coronel, Fabián Villablanca indicó, a Diario El Sur, “los 24 voluntarios que están renunciando son los que están operativos y asisten a las emergencias. Eso significa que ya no tendríamos operatividad en esa compañía”.

Los motivos de esta decisión radican en que han estado solicitando una reunión para evaluar la continuidad del director que denunció el tema del cobro de dinero, la cual no se ha concretado. “Estamos en proceso de cambio de estatuto, por lo que no podemos tomar medidas de disciplina (contra el director). Sin embargo, los voluntarios quieren sacar rápidamente al director, pero no queremos caer en un error”, expuso Fabián Villablanca a Diario El Sur.

Los directivos de los Bomberos de Coronel van a reunirse para decidir que va a ocurrir con esa compañía que atiende emergencias en la zona sur de la comuna y además es una unidad de rescate.

