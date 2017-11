“Necesitamos respuestas concretas y soluciones”, dicen bomberos

Entre Rios.- Luego del llamado a audiencia por parte del gobernador Bordet y de las declaraciones de la ministra Romero, desde la asociación aclaran que siempre estuvieron abiertos al diálogo y que esperan el reconocimiento que reclaman hace años.

En un comunicado, los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos volvieron a expresar sus quejas por la demora en la sanción de la ley que esperan hace años. Apuntan a la ministra de Gobierno, Rosario Romero quien habló de la falta de diálogo y consenso, y esperan que Bordet los reciba con propuestas concretas.

En la misiva, expresan: “Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos vienen reclamando hace casi 30 años que se trate el proyecto de una Ley promulgada en 1988, la Ley 8105 que fue reglamentada solo en las obligaciones que deben cumplir las Asociaciones de Bomberos voluntarios, pero nunca se reglamentaron los artículos en beneficios que afectarían a los bomberos como servidores, no como institución”

“Hace un año y medio, luego de que el gobernador Bordet asumiera, el Dr. Mastaglia (abogado y presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de María Grande) escribió un nuevo proyecto de ley y se presento al poder ejecutivo para ser tratado. Desde la gobernación prometieron en su momento a los bomberos voluntarios que iban a trabajar sobre dicho proyecto para “pulirlo”. Desde ese entonces no contactaron más a los bomberos ni respondieron a los reiterados pedidos de audiencia”, cuentan.

“Hace pocas semanas se inicio un diálogo con la ministra Romero, tal como lo manifestó la ministra en los medios, en el cual la Sra prometió tratar el tema de forma urgente con el ministro de hacienda y economía de la provincia y con el gobernador, y nuevamente las respuestas comenzaron a demorarse”, explican.

También, aseveran que :”cuando el gobierno provincial recibió la noticia de que Bomberos Voluntarios dispuso el estado de alerta y movilización frente a la falta de respuestas, el propio gobernador Gustavo Bordet, quien durante un año y medio desoyó los pedidos de audiencia, tuvo la amabilidad de comunicarse telefónicamente con el presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios para dialogar, disponer de una audiencia y pedirle que se frenara la movilización ya dispuesta”.

Agregan además que “estos hechos narrados tal cual sucedieron, demuestran que los bomberos voluntarios tuvieron la suficiente paciencia para aguardar una respuesta que nunca llego por ninguno de los gobiernos que estuvieron en el poder de la provincia en estos 20 años, ni tampoco por el Gobernador Bordet que se tomó un año y medio para dar una audiencia tan solicitada y frente a la disposición de una manifestación por parte de bomberos”.

“También queremos informar que la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios representa a los bomberos voluntarios de la provincia. Quienes marcharon a la Casa de Gobierno de la Provincia fueron los representantes de la Federación y los diferentes cuarteles que pudieron acudir al reclamo organizados y unidos por un mismo propósito, de manera pacífica y voluntaria”, comentan.

“El pedido puntual lo manifiestan TODOS los bomberos voluntarios por igual, quieren una cobertura médica para aquellos colegas que NO cuentan con dicho beneficio por diferentes cuestiones (trabajo informal o desempleo) y además buscan obtener una compensación o pensión en reconocimiento por los 25 años de servicio prestados a la comunidad, como lo hacen la provincia de Río Negro y Buenos Aires con sus bomberos voluntarios, entre otras. Al día de hoy, en toda la provincia de Entre Ríos, sólo 8 son los bomberos voluntarios que podrían contar con el beneficio por 25 años de servicio. Y recién en unos 15 años aproximadamente, otros bomberos podrían gozar de tal beneficio. Esto muestra claramente que son pocos los bomberos voluntarios que cumplen esa cantidad de años de servicio dentro de la institución y que podrían gozar del beneficio solicitado”, expresan.

Agregaron también que “en la actualidad los bomberos voluntarios de Entre Ríos cuentan con un “Seguro de vida” de $200.000, quiere decir que si pierden la vida durante su labor como bombero, su cónyuge o familia recibiría tal monto. Y el seguro por accidente tiene un valor total de $5.000, por lo tanto si un bombero sufre un accidente prestando servicio, dicho seguro cubre $5.000. Si el bombero afectado no tiene cobertura médica, que son cientos de ellos en la actualidad, ese monto no llegaría a cubrir la totalidad de gastos que podría llegar a tener, considerando el alto riesgo de su profesión y los accidentes que se han dado en diferentes circunstancias. Por lo tanto los gastos que no llegan a cubrirse con el seguro que brinda la provincia, finalmente son absorbidos por las asociaciones de bomberos, destinando fondos que deberían ser para funciones operativas en la salud de su personal”.

Los bomberos voluntarios cuentan además: “Con la labor y funcionamiento de los Bomberos Voluntarios, el estado provincial se ahorra de sus arcas un total de $42.000.000 mensuales por todos los cuarteles de la provincia, que sería un total de $504.000.000 anuales. A pesar de los subsidios recibidos por el estado nacional y provincial que se brindan por decreto y que sirven SOLAMENTE para la compra de herramientas, autobombas y algunos recursos para la operación; los cuarteles de bomberos voluntarios son un gran beneficio económico para la provincia por el ahorro que significa en cuanto a los recursos humanos”, y explican: ” El subsidio para combustible del cual habla el gobierno, debe destinarse a las asociaciones de bomberos voluntarios, según el decreto del plan “Manejo del fuego”, el primer trimestre de cada año para solventar el periodo de mayor trabajo, producto de los incendios forestales. El año pasado y el corriente, dicho subsidio fue depositado en noviembre, por lo que durante el primer trimestre las asociaciones de bomberos resistieron tales gastos con los fondos recaudados, reclamando permanentemente al gobierno el cumplimiento del pago, tan necesario para la parte operativa”.

“Los bomberos voluntarios no están pidiendo un sueldo, porque desde el inicio de sus funciones saben que no percibirán ningún salario para cumplir sus obligaciones. Los bomberos voluntarios piden encarecidamente al estado, frente a los riesgos altísimos que corren en sus funciones como servidores públicos, un reconocimiento por dedicar tantos años al servicio de la comunidad salvando vidas y bienes, y una cobertura médica para aquellos compañeros que se encuentran desamparados frente a una emergencia o enfermedad producto de los riesgos de dicha actividad. Reconocimiento que consideramos justo y necesario porque las asociaciones no pueden solventarlos por si solas”, aclaran.

También, la federación apela a la memoria del primer mandatario entrerriano, expresando que “el gobernador Bordet, más que nadie, sabe de nuestra gran labor porque fue testigo de ello durante una de las inundaciones más grande que sufrió la provincia en 50 años en diciembre de 2015, en donde lamentablemente uno de nuestros bomberos de San Salvador perdió la vida. El gobernador pudo ver en persona en su ciudad natal (Concordia) el gran esfuerzo que hizo el sistema bomberil nacional para asistir a todas las familias afectadas de la provincia, trabajando codo a codo con las demás fuerzas de seguridad, organizando y disponiendo de sus instalaciones, vehículos, recursos humanos y económicos para ayudar ante semejante crisis”.

Apertura al diálogo

“Desde bomberos voluntarios queremos manifestar nuestra total disposición al diálogo, que siempre estuvo presente en estos 20 años. Pero también manifestamos la urgente necesidad de que esta ley se trate de una vez por todas por quienes corresponden, sin más prórrogas o demoras”, exigen.

“Necesitamos respuestas concretas y soluciones. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo provincial para proponer soluciones, pero no queremos más demoras ni falta de respuestas, como tampoco queremos tener que recurrir a movilizaciones que significan para los bomberos tener que abandonar sus tareas laborales, sus familias y sus cuarteles”, indican también en el comunicado.

Reiteran, en la misiva que “Bomberos voluntarios no pretende cobrar un sueldo ni discutir el subsidio nacional y provincial destinado a la parte edilicia y funcional. Reiteramos nuestro pedido según la ley 8105, que es de un reconocimiento o pensión por 25 años de servidor público y obra social para los bomberos que no la poseen. Creemos justo y necesario tal reconocimiento considerando la gran labor que brindan desinteresadamente los bomberos voluntarios a la comunidad, y que seguirán brindando siempre a pesar de las circunstancias”.

Para finalizar, apuntan: “Este reconocimiento, sin lugar a dudas, sería un beneficio para toda la sociedad ya que los cuarteles contarían con una motivación para su plantel de bomberos voluntarios, profesionales con amplia experiencia y eso es un gran valor humano”.

Fuente: elentrerios.com