Malestar de Bomberos por la suspensión de la reunión con Bordet

Entre Rios.- El martes debían reunirse con el Gobernador para encontrar una solución a su reclamo, que data desde hace 3 décadas. Sin embargo, no los recibió. ¿El motivo? Porque se “encontraba atendiendo asuntos urgentes”.

“La audiencia que se debía llevar a cabo el 21 de noviembre no pudo realizarse porque el Gobernador se encontraba atendiendo asuntos urgentes en la capital provincial”, manifestó molesto el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni, quién además acotó que tampoco hubo una repuesta concreta de la Secretaría Privada de la Gobernación, por lo que debieron solicitar una nueva audiencia, tanto con Bordet como con la ministra de Gobierno Rosario Romero.

Los integrantes de los cuarteles entrerrianos reclaman que se cumpla la Ley Nº 8105, sancionada en 1987, que contempla que los Bomberos Voluntarios cuenten con seguro, obra social y jubilación. Sin embargo, a 30 años de aquella iniciativa, continúan esperando su reglamentación y puesta en vigencia.

Debido a esto, a fines de octubre en una asamblea realizada en Villaguay, la Federación acordó realizar una medida de protesta el martes 14 de noviembre en Paraná, donde cortaron calles céntricas para informar sobre su reclamo. Previamente, el Gobernador había llamado para solicitar que se levante la manifestación, pero la misma no se postergó porque así se había establecido entre los asambleístas.

“La protesta fue porque se llegó a una situación límite, con personal cansado de promesas y de hablar siempre con intendentes, diputados y funcionarios, pero jamás llegar a una solución”, explicó Bisogni a ElDía.

El hecho de que el mandatario entrerriano no los atendiera por “razones mayores”, fue algo que no sorprendió a Bisogni: según él, este destrato hace rato que se viene sintiendo en el sector. “Después de tener un ministro de Gobierno como Mauro Urribarri, que nunca nos prestó atención y que no estaba a la altura de ninguna circunstancia, ni siquiera para ser ordenanza de la Casa de Gobierno, no nos sorprende nada”, destacó.

“La Ley de Bomberos Voluntarios se ha sancionado hace 20 años, pero no se ha avanzado prácticamente en nada porque seguimos reclamando por una obra social para los bomberos de la provincia que no tengan ningún tipo de prestación. En el caso de aquellos voluntarios que no tienen un trabajo fijo, o que por diferentes razones no cuentan con obra social, son las asociaciones las que terminan haciéndose cargo en determinadas circunstancias, como en caso de sufrir un accidente en un siniestro”, explicó.

Al mismo tiempo, reconoció que “la Gobernación, a través del Instituto de Seguro, cubre a los voluntarios por un monto, que en la mayoría de los casos no alcanza”.

“Años atrás, una bombera se fracturó un brazo y debió ser intervenida quirúrgicamente con un costo de $10.000, cuando la cobertura del seguro era de hasta $5000”, mencionó a modo de ejemplo.

“Cada vez se hace más difícil continuar sin el apoyo estatal, cuando la enorme mayoría de las provincias apoyan a sus bomberos voluntarios. Entre Ríos tiene muy poca cobertura, y ni hablar de la obra social y del reconocimiento por los 25 años de servicio”, se lamentó.

“No pedimos cobrar el equivalente a lo que percibe un oficial de policía cuando ingresa a la fuerza, como pasa en la provincia de Buenos Aires, pero sí al menos un reconocimiento a la loable labor que realizamos exponiendo nuestras vidas”, protestó antes de mencionar que “ser un voluntario no sólo quita tiempo propio y familiar sino que es un servicio profesional que se expone a situaciones límites, siempre en constante capacitación y por el cual no se percibe un solo peso”.

Tras el reclamo y corte de calles que realizaron el martes 14 los Bomberos Voluntarios de la provincia frente a Casa de Gobierno, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, destacó que la provincia lleva invertidos 1.115.000 pesos en subsidios a los bomberos voluntarios. Además, mencionó que se transfirieron 39.000 pesos a las 35 Asociaciones de Bomberos de la provincia para solventar gastos de combustible.

“El gobierno de Bordet aportó a los bomberos voluntarios durante 2016, más de tres millones de pesos mediante la Secretaría de Ambiente, y 813.242 pesos en lo que va de 2017”, había dicho Romero la semana pasada.

Sin embargo, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios considera que esa explicación estuvo plagada de evasivas: “Dijeron que nos da periódicamente combustible, pero recién en noviembre se nos abonó la cuota anual, que en la mayoría de los cuarteles no alcanza para cubrir lo que se consume en un mes. Estamos hablando de 1.800 litros de nafta súper al año”, contestó indignado Bisogni, quién además sumó: “Esos litros los deberían haber entregado en el primer trimestre del año, acorde a lo que estipula el convenio”.

Según el titular del ente que defiende a los miembros del cuerpo, los bomberos de Entre Ríos tienen, aproximadamente, 15000 intervenciones de distinto tipo al año. Y por el hecho de ser voluntarios, a la provincia le significa un ahorro del orden de los 500 millones de pesos por no tener que pagar el sueldo de cada miembro de la fuerza.

