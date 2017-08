Buenos Aires.- El grupo de facebook TGD Tigre TEA, realizo una Entrevista a Juan Ramón Rojas, Sub Oficial Principal de Bomberos Voluntarios de Gral. Pacheco, actual Director de la Escuela de Cadetes.

Entrevista: “Este año, es la primera vez que ingresa a la Escuela un cadete con TEA, si bien sabía que era el autismo, pero no tenía conocimiento exacto.

Cuando ingreso Agustín les explique a sus compañeros que ingresaría un cadete nuevo con autismo, más que nada para que no hicieran nada que pueda llegar a molestarlo y para que respetaran sus tiempos.

Los demás Cadetes lo recibieron con mucho cariño, lo ayudan en todo momento, si ven que Agus no logra realizar una actividad se acercan para poder ayudarlo.

Si bien los instructores no están todo el tiempo con los cadetes, ya que durante la clase tienen recreos, se hicieron más compañeros que antes entre ellos.

Creo firmemente que en un futuro y con más conocimiento en la diversidad, se pueden seguir inscribiendo chicos sin importar su diagnóstico.

Cuando ingreso Agus, como instructores buscamos información para poder ser útil al niño.

Cuando otros les dicen NO, nosotros dijimos SI, y es un placer enorme ya que Agus es un niño educado, cariñoso y se hizo querer al máximo. En lo personal me llena de orgullo conocer a Agus, me sentí feliz de hacerlo feliz a él. Nuestro jefe el Señor José Eduardo Cornejo comparte este orgullo con nosotros.

Estamos convencidos que todas las personas son capaces, desde nuestro lugar queremos colaborar en todo lo que podamos. Todo lo que se propongan, Agustín y todos los chicos con o sin TEA, lo van lograr, todos somos capaces de lograr avanzar”.

fuente y foto: TGD Tigre TEA – Grupo de Padres auto convocados de niños-niñas y adolescentes con TGD-TEA.