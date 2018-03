Incendio destruyó una fábrica en Venado Tuerto

Un enorme incendio se desató en el parque industrial de Venado Tuerto y las columnas de humo se alcanzaron a ver en toda la ciudad santafecina. Tuvieron que intervenir dotaciones de bomberos de la zona, así como de las ciudades cercanas Santa Isabel, Villa Cañás y Murphy.

En medio de un calor agobiante, las llamas se originaron en el laboratorio Peyte, en el Parque Industrial “La Victoria” Iraola 850 (Ruta Nacional N° 8, Km 362,5), el cual quedó totalmente destruido, tanto el galpón como las tres naves.

Según el sitio web Venado24, el Municipio también colaboró con los Bomberos poniendo a disposición los camiones regadores de la Secretaría de Servicios Públicos.

Aunque no trascendió información oficial sobre las causas del incendio, se confirmó que no hubo heridos ya que la empresa permanecía cerrada y no había empleados cuando se inició el fuego.

fuente: clarin.com