Evento solidario para un bombero que resultó herido y perdió su trabajo

Buenos Aires.- Es la historia de Daniel Aguirre, un bombero perteneciente al Destacamento Nº 5 de Bomberos Voluntarios de Matanza en Virrey del Pino. En un incendio al que acudió sufrió la fractura de su brazo por una fuerte caída. Como consecuencia fue operado y no puede seguir trabajando. Sus compañeros organizan una cena para recaudar fondos y donárselos.

En diálogo con Viví el Oeste Diario, Daniel cuenta que asistió al incendio de un pastizal en el km 36 de la ruta Nº 3. “Sufrí una caída de 3 metros con la mala suerte de que me fracturé el brazo en 7 partes y la muñeca en 6. A los 10 días me hicieron una cirugía donde me pusieron prótesis y tornillos y por lo que me dijeron los médicos tengo para 6 meses de esto”, explicó el bombero.

El problema de salud que le ocasionó a Daniel lo dejó sin su trabajo de manera temporal ya que, al lastimarse en acción de su voluntariado, el seguro laboral no lo cubre. Daniel manejaba un camión repartiendo cerdo y ahora está imposibilitado de hacerlo por lo que su economía se resentirá sensiblemente.

“Lo único que pude arreglar con la empresa es que cuando me recuperé de esto pueda reincorporarme, pero por ahora estamos a fuerza de pulmón”, sintetizó Daniel.

Ante esta situación, sus compañeros del destacamento organizan una cena show solidaria para recaudar fondos y llevarle algo de dinero a este valiente bombero que puso en peligro su integridad física y que como consecuencia de la herida, terminó complicando su situación laboral.

La cena se realizará el dia sábado 10 de marzo a las 19 horas en el cuartel, ubicado en la calle California 8182 del barrio La Foresta, en Virrey del Pino. Desde la organización del evento confirmaron que el valor de la entrada es de 150 pesos e incluye pizza libre y bebida.

Las entradas que solo se venderán anticipadas se podrán reservar llamando al 15-6726-6113.

La historia de Daniel es una de las tantas que enorgullecen a propios y extraños cuando se ve el valor de muchos bomberos voluntarios que a cambio de nada en muchas ocasiones arriesgan su vida. Sus compañeros no lo abandonan en este difícil momento y decidieron ayudarlo de esta manera.

