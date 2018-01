Estado de emergencia tras las denuncia de los Bomberos

SANTIAGO.- Las Estaciones del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, se encuentra en estado de emergencia por la renuncia de al menos 41 bomberos y la falta del personal operativo, debido al bajo salario que reciben.

La estación principal de la Calle 30 de Marzo, esquina 27 de Febrero, debería de contar con más de 500 Bomberos y solo cuenta con menos de 200 rescatistas, a esto restándole la renuncia de unos 41 Bomberos.

Los incendios y otros desastres naturales que se registran con frecuencia en la región Norte, podrían verse afectados por la falta del personal del Cuerpo de Bomberos.

La situación que enfrenta el Cuerpo de Bombero de Santiago podría traer como consecuencia que varias subestaciones de esa institución tengan que ser cerradas y que solo se labore desde la estación principal de las autoridades no buscar de manera urgente la solución del problema.

Desde la pasada semana los bomberos de la segunda ciudad importante de la República Dominicana están en huelga, a la espera que el alcalde Abel Martinez cumpla con el pagó de aumento de salario que les prometió.

A esto se suma que la subestación de bomberos de Nibaje no tiene camiones cisternas para apagar un simple incendio. Los bomberos no almuerzan ni cenan. Reciben alimentos de los vecinos y vegetan sentados porque no hay nada en la estación.

