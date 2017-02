Bomberos de Pilar buscan mejorar su rendimiento

Buenos Aires.- Los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Pilar y los destacamentos de Villa Rosa y del Parque Industrial comenzaron el año con una serie de entrenamientos distinta. Percibiendo que después de los servicios de larga duración terminaban muy fatigados, decidieron crear su propia rutina de gimnasio. Así se creó “CrossFire”

El cronograma de capacitación oficial de los Bomberos Voluntarios no contempla una ejercitación física acorde a los requerimientos de la actividad que realizan. Por esta razón, fue que se reunieron y le ofrecieron a uno de los aspirantes, que es profesor de Educación Física, que les arme una serie de ejercicios de Crossfit para mejorar su estado físico y, por ende, su rendimiento. De esta manera, se armó un entrenamiento de acuerdo a los arduos trabajos que deben llevar a cabo.

El 1 de enero eran 20, hoy ya son 40 los que conforman este grupo apodado “CrossFire” y esperan que, una vez que terminen las vacaciones, se sumen muchos más. Al tener pocos recursos materiales, trabajan con elementos que pueden llevar ellos mismos: sogas, cubiertas, todo es bienvenido al momento de entrenar.

Se juntan dos veces por semana y, como señaló Matías Zugasti, uno de los que forma parte de CrossFire, no podrían hacerlo de no ser por el apoyo de su jefe, Enrique Pared: “la verdad es que sin la buena predisposición del Jefe no podríamos hacerlo. Aunque entrenamos fuera del cuartel, en la vía pública, las horas que le dedicamos, nos suman como horas de servicio”, apuntó.

Los cambios son notorios. En este sentido, Zugasti dijo que “todos notamos una diferencia sustancial, desde bajar de peso hasta mejoras en el rendimiento físico. Y eso que recién llevamos un mes”

Participar de la ejercitación no es obligatorio y la actividad está abierta a cualquier bombero del Cuartel Central de Pilar y de los destacamentos pertenecientes a él, Villa Rosa y Parque Industrial. Los ejercicios que realizan son aptos para cualquiera, no importa la edad, ya que la exigencia que se demanda depende de las condiciones de cada uno de los integrantes del grupo

Complemento

Además de la actividad física, quieren agregar chequeos médicos dos veces por año para identificar posibles patologías y, a su vez, complementar con un nutricionista que les arme un plan de alimentación.

