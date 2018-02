Dura polémica entre Bomberos y gobierno provincial

Bomberos criticó la “poca coordinación” de las autoridades tras los incendios, indicando que la última emergencia pudo haberse evitado con los camiones aljibe que solicitaron en 2017, mientras que desde el Gobierno lamentaron los dichos del voluntario, asegurando que “siempre hubo cooperación”.

El más reciente incendio en la comuna de Los Vilos enfrentó al Cuerpo de Bomberos local con las autoridades regionales. Esto por las gestiones realizadas para evitar una situación similar a la registrada en 2017, cuando centenares de hectáreas resultaron consumidas por las llamas.

Si bien el incendio en el sector de Pichidangui se logró controlar, evitando pérdidas humanas e inmobiliarias, en los voluntarios queda la sensación de que “no se aprendió la lección”.

Así lo indicó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Vilos, Jaime Cortínez, a través de sus redes sociales y lo reafirmó en contacto con Diario El Día, donde señaló que de haber contado con dos camiones aljibe para controlar las llamas desde el primer minuto la emergencia “pudo haberse evitado”.

La autoridad bomberil expresó su molestia con las autoridades regionales, asegurando que “en varias oportunidades” se expresó la necesidad de contar con esos recursos hídricos de apoyo, pero no habrían obtenido respuestas y al llegar un nuevo incendio en verano, no pudieron controlar los instantes iniciales de las llamas, situación que sería crucial para evitar una emergencia.

Al llegar al lugar del siniestro no tenían el agua suficiente, con apoyo de las autoridades llegaron camiones aljibe para solucionar la situación, sin embargo, “pudimos haberlo controlado, pero tuvimos que esperar casi dos horas para abastecer nuestros carros y con el viento, se propagó rápidamente y esto se transformó en Alerta Roja”, dijo Cortínez.

Para el voluntario, era necesario que las compañías contaran con estas máquinas antes de que se iniciara un nuevo foco y una vez terminada la emergencia habrían vuelto a insistir en el requerimiento, “conversamos con el gobernador para que nos representara con la intendencia y comprar por lo menos dos o tres piscinas, pero tampoco hemos sido escuchados”.

Cortínez aseguró que desde la gobernación provincial le indicaron que se comunicarían con él durante el día, pero tras más de una semana no habría tenido respuesta.

Su molestia, indicó, se debe a una “mala coordinación” de las autoridades, que no habrían buscado soluciones a corto plazo en vista de una nueva temporada estival, ya que “tenemos que postular a proyectos y estos se demoran, pero estas emergencias no avisan”, indicó.

En este sentido además aseguró que habían postulado a un proyecto para adquirir camiones 4×4 para llegar a zonas de difícil acceso. Sin embargo, transcurridos unos cuatro años no se ha concretado y si bien la iniciativa está aprobada “no se han asignado los fondos”.

Por este motivo, indicó que “las compañías más pequeñas” se ven más perjudicadas por la falta de recursos. “Hay una serie de proyectos que nosotros como cuerpo de bomberos hemos hecho, hemos cumplido nuestra labor (…). Al final de cuentas nosotros estamos luchando por mantener la seguridad de la comuna y ahí creo que las autoridades tienen algo que decir”, indicó.

GOBIERNO RESPONDE

Desde el Gobierno la visión de la problemática es totalmente distinta y al ser consultado por Diario El Día, el gobernador de la provincia de Choapa, Patricio Trigo, fue enfático en señalar que “las coordinaciones siempre estuvieron” tras el incendio que afectó al sector el año pasado.

Trigo, que asumió la vocería de la problemática desde la provincia, indicó “lamentar profundamente” los dichos del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Vilos.

Según aseguró la autoridad en contacto telefónico, luego del siniestro en el sector de Agua Amarilla se estableció un Comité de Emergencia (COE) especial para la comuna, presidido por Conaf, al que se invitó a Cortínez. Sin embargo, éste no se presentó.

En este sentido indicó que “el apoyo del Gobierno siempre ha estado presente” y si bien reconoció la falta de camiones aljibe para Bomberos, “vinieron camiones de la empresa privada que rápidamente apoyó para apagar el incendio”.

Trigo añadió que “siempre hemos estado prestos a responder” e indicó que cuando los voluntarios necesitaron del recurso hídrico, los camiones “nunca faltaron” y que desde distintas entidades se cooperó de manera oportuna. “Se necesita reunirse, pero la cooperación siempre ha estado presente en Los Vilos”, dijo Trigo.

Además, si bien reconoció que “siempre hay cosas que se pueden mejorar (…) cuando nosotros hemos hecho reuniones se le ha invitado y él no ha venido”, por lo que subrayó que la coordinación “también pasa por que el Cuerpo de Bomberos se acerque a conversar con las autoridades”, sentenció.

BOMBEROS MANTIENE CRÍTICAS

Pero la problemática no terminó ahí, porque una vez que el superintendente de Bomberos de Los Vilos vio las declaraciones del gobernador en la página web de Diario El Día, volvió a realizar sus descargos, manteniendo las críticas.

El voluntario reconoció que no asistió a las reuniones, pero aseguró que se debe a que la invitación sólo llegó por correo y no recibió una llamada, “parece que no saben que hablamos personas que trabajamos en terreno todo el día” dijo el bombero. Sobre los camiones que llegaron, indicó que fue una vez declarada la Alerta Roja, por lo que mantuvo las críticas. “Nosotros pedimos para la gente”, finalizó.

