Despiden al bombero que murió en incendio en Guatemala

Entre consternación, muchos aplausos y el sonido de las sirenas de las unidades de rescate, cientos de vecinos de Xelajú amigos y compañeros despidieron los restos de Ciro Camey Ovalle, bombero Voluntario, quien falleció en un incendio la noche del jueves último.

El cortejo fúnebre salió de la estación Quinta Compañía hacia el Campo Escuela en la zona 3. Los vecinos que acompañaron el sepelio exigieron a las autoridades municipales y de la Gobernación Departamental tomar más acciones en contra de quienes venden o distribuyen juegos pirotécnicos sin tener mayor control.

Entre llanto y dolor, vecinos, amigos y compañeros de Camey Ovalle le dieron el último adiós al socorrista que se ganó el cariño de muchos quetzaltecos debido a su gran empeño como bombero, luego de atender cientos de emergencias en la ciudad.

Martín Racancoj, oficial de los Bomberos Voluntarios recordó gran parte de la trayectoria de Camey, cuando dirigía diversas emergencias como incendios, rescates, accidentes de tránsito y su labor social de enseñar y educar a la población en temas de emergencia.

“Nuestro trabajo es atender las emergencias, no obstante, dentro de esas emergencias hay gente que no colabora con uno y se les olvida que uno también es ser humano, tenemos hijos, familia. Estoy convencido de que a lo largo de mis más de 30 años en la institución, que el pueblo de Quetzaltenango recordará siempre a ese gran bombero que desde ahora ya no lo tenemos más, se apagó la sonrisa del ‘conejo´…”, expresó entre sollozos.

La unidad contra incendios 894 fue testigo mudo de la muerte de Camey. En ese vehículo, el socorrista salió a atender la emergencia, en los locales anexos al mercado Minerva, zona 3, donde perdió la vida.

En honor a Camey, las altas autoridades bomberiles nombraron a la unidad como el socorrista caído. En esa misma motobomba fueron trasladados los restos de Camey hasta el cementerio general, donde le dieron el último adiós.

