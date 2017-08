Desalojan cuartel de Bomberos por no poder pagar el alquiler

Entre Rios.- En Libertador San Martín la autobomba duerme afuera y un colectivo viejo hace de oficina; A fin de mes deberán irse de un gran galpón que el cuerpo había inaugurado un año atrás; Este grupo de hombres y mujeres valientes necesita ayuda.

Ni agua ni energía eléctrica tiene el predio donde se encuentra el colectivo que hará de cuartel para los Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín. El galpón donde la dependencia funcionaba debe ser desalojado por falta de pago cuando termine agosto. Cada semana realizan prácticas y están ahí cuando cualquier vecino desesperado los requiere con urgencia. Este grupo de hombres y mujeres, valientes y decididos, necesitan ayuda.

Alexi Kusner es el portavoz y jefe del Cuerpo Activo de los Bombero Voluntarios de la localidad entrerriana. Cada vez que deben actuar, el éxito o el fracaso, la vida de quienes ayuda y de sus propios compañeros pesan sobre sus decisiones. Preocupado y con la necesidad de que se conozca la situación por la que atraviesan, contó a UNO: “Nos estamos mudando adentro de un colectivo que nos donaron para poder seguir con el cuartel porque no pudimos pagar el alquiler del otro lugar donde estábamos”.

Si bien Kusner no lleva las cuentas, tarea que realiza una Comisión Directiva, contó que el galpón que alquilaron pasará de 10.000 pesos por mes, a 13.000 cuando termine agosto y ese es un importe que no pueden afrontar. “Teníamos oficinas, un lugar para guardar el móvil y para todo nuestro equipamiento”, agregó el bombero.

Las crónicas de la localidad dan cuenta de que el 25 de setiembre, con un acto emotivo, izaron por primera vez la enseña patria y más tarde colocaron la piedra fundamental en el predio cedido por la Municipalidad, donde aún esperan que se construya el nuevo cuartel. Ese mismo día, contó Kusner, también quedó de alguna manera inaugurado el nuevo galpón que alquilaron para poder operar. Como se les vence el primer año este mes, el incremento del 30% en el pago mensual los complica para continuar.

Al momento, a la autobomba con que cuentan la dejan a la intemperie, como otras herramientas. De todos modos les falta equipamiento indispensable. “Tuvimos un incendio forestal, y debimos ir antes a Crespo a buscar mochilas”, agregó Kusner. Se trata de mochilas especiales que se llenan de agua y se llevan en la espalda para poder trasladarse.

“Todavía estamos mudándonos, tenemos un poco en el galpón y otro poco en el colectivo, pero a partir de fin de mes nos van a encontrar sobre calle Uruguay”, contó el hombre.

Ese colectivo les fue donado para que puedan realizar prácticas ahí adentro, no tiene posibilidades de andar y está estacionado en el terreno que ellos tienen. Pero además, en ese predio no cuentan con nada. Para bajar la luz les cobran unos 4.000 pesos y para el agua 3.600. “Según nos contaron de la Comisión, el municipio les dijo que se iban a hacer cargo de la bajada de luz y de agua, pero todavía no tenemos nada”, se lamentó Kusner.

De todos modos, el bombero contó que a la autobomba la llenan a través de cuatro torres hidrantes que tiene la localidad y que está permanentemente cargada y lista para cuando sea necesario.

Kusner fue bombero en Misiones, de hecho guarda como carta de presentación la tonada propia. Hace dos año es bombero en Libertador San Martín y junto a otros está en la pelea de que en ese terreno que les pertenece puedan tener por lo menos el plano de un futuro cuartel “Lleva mucho tiempo construirlo y no tenemos ni un ladrillo”, ejemplificó, y reflexionó: “Pasa que al ser voluntario muy pocos se suman. La gente entiende nuestra tarea, por lo general cuando les pasa algo, cuando nos requiere, si no, no nos toma en cuenta. Sabemos que es difícil hacerlo hasta que no pasa algo cercano”.

También contó que adquirir los subsidios del Estado no les es tan fácil ya que les lleva un proceso y gestiones que por momentos los sobrepasan. “Donde algo no está bien en lo legal, el pedido queda como observado y no recibimos nada”, explicó.

El cuartel que deben abandonar se encuentra en Teresa de Calcula 650, en la salida hacia Racedo.

El cuerpo de bomberos tiene una cuenta de Facebook: Bomberos Voluntarios Libertador San Martín y también tienen un celular de guardia: (0343) 154154893.

El domingo a las 17.20 recibieron un llamado: había un incendio cerca del puente negro sobre arroyo Ensenada. Al arribar la dotación, protegieron y evacuaron a las personas que estaban en la zona atrapadas por las llamas.

Como tienen un solo camión y es muy grande debieron apagar el fuego con los equipos prestados de Crespo y otras herramientas. Cada semana realizan capacitaciones para preparar a esos nuevos muchachos.

Si alguien los requiere, con solo llamarlos por teléfono, los Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín estarán ahí para lo que sea. Ahora es el momento de que sean ellos quienes reciban ayuda.

fuente: lavoz901.com