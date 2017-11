Bomberos voluntarios reclaman al Gobierno que reconozca su trabajo

Entre Ríos.- La Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Feabv) se manifestó hoy frente a Casa de Gobierno para pedir al gobernador, Gustavo Bordet, que les dé una audiencia para que el Ejecutivo promueva en la Legislatura el proyecto de Ley que reconoce los años de servicios de los efectivos, informó a AIM el presidente de la organización, Pedro Bisogni.

La protesta, con camiones, sirenas, pancartas en el corazón del buró provincial “se realizó para que el gobernador y los legisladores avancen con la Ley de reparación histórica que reconoce los 25 años de servicios de los bomberos voluntarios”, dijo a esta Agencia Bisogni, quien precisó que la norma “no implicaría muchos recursos al Estado, siendo que los gobernantes gastan miles de pesos en cosas intrascendentes”.

El texto que buscan que se sancione “es un reconocimiento al trabajo de los efectivos que tienen 25 años de servicio, que ponen sus vidas en riesgo para hacer un bien a la sociedad, ya que el sistema estatal no responde a la demanda que hay y esa ausencia del Estado la cubrimos los bomberos voluntarios”.

Para el dirigente, el proyecto no avanza “ya que los legisladores argumentan que debe tener el aval político del Ejecutivo”, por lo que apuestan a dialogar con Bordet para que dé el visto bueno al texto que, “en 2017 reconocería a ocho agentes y en el 2018 a 25, lo que no representa una suma onerosa para el erario público”.

“Si no fuera por los bomberos voluntarios y sus 15 mil salidas, Entre Ríos no tendría cobertura y la población estaría en riesgo, por eso es importante que el Gobierno reconozca el trabajo de los bomberos, que no es una dádiva, sino que es un derecho que debe reconocerse como en otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires”.

